【安聯投信】地緣政治雜音干擾 台股周、月線收黑

30 日大盤開高後震盪走低，非電族群出現較大震盪、電子股中則以 IC 設計族群表現相對強勢，惟中場過後賣壓力道擴大，壓低強勢族群及大盤指數，終場以下跌 155.4 點，收在 17247.41 點，周線、月線均收黑。

針對近期盤勢，安聯投信表示，一反上半年的強勢，7 月以來，部分傳產股出現拉回，主因在於市場擔心後疫情時代供需改變，以及短線累積漲幅過大所致。不同於非金電的疲弱走勢，資金重回電子類股，聚焦在第二季財報表現與明年展望上，在電子股中又以 LED、半導體、PCB、工業電腦等表現相對亮眼。整體來看，資金由傳產轉進電子的趨勢明確。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，中國啟動新一波的產業調整，市場憂心資金流向不利亞股表現，但觀察人民幣匯率的相對穩定，短期而言，議題影響尚屬可控，相對的，台股所受影響有限，但政策調控是否持續加緊加大，仍須密切留意。

另一方面，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會利率政策動向未脫離市場預期，且以長天期美債殖利率走勢顯示的中長期美國濟前景來看，聯準會勢必要更重視經濟的成長性。

至於在後續觀察方向上，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，地緣政治關係仍須密切關注，未來仍將密切關注中國政策動向與內部經濟需求長線發展；另外在利率政策上，聯準會政策走向持續為市場反應，因此仍需高度關注未來相關政策的步調。

就題材面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，電子股方面，受惠於第二季財報優於預期，包括：9 月新 iPhone 發表、半導體供需失衡持續、車用題材發酵等都可留意；在傳產題材方面，原物料價格走勢，運價仍是向上趨勢。不過傳產要留意美元走勢與中國政策調控影響。

就資金面和技術面來看，安聯投信台股團隊表示，法人持續賣超，大盤跌破季線，技術面有轉弱現象；當沖量能趨弱雖有利籌碼安定，但也同時減緩原先交投熱絡的市場動能。另外業要留意財報結果與股價走勢的一致性，迄今來看都是正向表現，但若出現利多不漲，則要進一步控制部位。漲多必然波動大，布局著眼 2022 年仍是致勝關鍵。

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