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詳解 DeFi 流動性協議 Tokemak 代幣模型與創世代幣分發

鏈聞 - ChainNews (來源：鏈聞)
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代幣創世分發質押挖礦線性地址籌集籌款換爲配到優先小時反悔撤回結束時每個網站連接錢包tokemakdegenesisventurestokeethlastlookgenesispoolslp

Tokemak 將於今日開始進行爲期一週的 DeGenesis 首次代幣分發，瞭解一下活動機制和參與方式。

撰文：李科

從 7 月 27 日開始，Tokemak 將進行爲期一週的 DeGenesis 首次代幣分發活動。該協議曾在 5 月份完成由 Framework Ventures 領投的 400 萬美元投資。Electric Capital、Coinbase Ventures、North Island Ventures、Delphi Ventures 和 ConsenSys 在該輪融資中投資了 Tokemak。

鏈聞曾在 7 月初對 Tokemak 進行過 詳細介紹。簡單來說，Tokemak 目標是打造一個去「中心化的流動性引擎」，希望打破流動性壁壘，將流動性在不同的去中心化交易所和協議間打通，讓流動性變得具有開放性。

TOKE 代幣分配

TOKE 總供應量：一億枚

  • 30,000,000 TOKE (30%)：流動性質押挖礦獎勵釋放（24 個月釋放）

  • 5,000,000 TOKE (5%)：在「零週期」（Cycle Zero） 的 DeGenesis 事件和 CoRE （反應堆抵押）事件中，TOKE 將進行第一次發行

  • 9,000,000 TOKE (9%)：DAO 儲備

  • 16,500,000 TOKE (16.5%)：貢獻者（歸屬）

  • 14,000,000 TOKE (14%)：團隊（12 個月線性釋放）

  • 17,000,000 TOKE (17%)：投資者（12 個月線性釋放）

  • 8,500,000 TOKE (8.5%)：DAOs & Market Makers （12 個月線性釋放）

Tokemak 計劃通過「零週期」系列事件來啓動項目。本次的 Degenesis 活動是第一個主要的活動，在此期間，用戶將有機會獲得首次釋放的 TOKE 代幣。

DeGenesis 活動概述

  • ETH 地址必須被列入白名單才能參與，可在 TOKEMAK 的 Discord 中提交白名單地址。
  • DeGenesis 活動將分發 300 萬枚 TOKE，每個人都將以相同的最終價格獲得 TOKE，TOKE 價格區間爲 2 美元到 8 美元
  • 最終價格由籌集總額決定，當籌集總額≤600 萬美元，代幣價格爲 2 美元；當籌款總額≧2400 萬美元時，TOKE 代幣價格達到上限 8 美元；若籌資總額介於 600 萬美元到 2400 萬美元之間，則 TOKE 代幣最終價格介於 2 到 8 美元之間（最終價格 = 總籌資額 /300 萬枚）。
  • 籌款總上限爲 4800 萬美元，但只有 2400 萬美元的資金被兌換爲 TOKE, 超過 2400 萬美元的部分將按統一比例分配到創世池進行優先質押挖礦。
  • 單個以太坊地址最多可貢獻 10 萬美元，可以選擇 ETH 或者 USDC，沒有最低金額限制。
  • DeGenesis 活動將持續 7 天，從 7 月 27 日開始；在 7 天之後有 24 小時的「Last Look 反悔期」，在這期間用戶可以撤回籌款。

TOKE 分發機制

如果總籌集金額≤ 600 萬美元，則 TOKE 價格將爲 2 美元

當籌集金額達到 600 萬美元，TOKE 價格將逐漸提高直到 8 美元，總籌集達到 2400 萬美元之後，TOKE 價格將不再增加。

TOKE 價格因總額而異

當籌集超過 2400 萬美元時，超過部分將分配到創世池（Genesis Pools）質押，這使參與者可以在創世池中進入優先質押。

當總籌集額達到 4800 萬美元時，將有 50%（2400 萬元）的資金分配到創世池（Genesis Pools）進行優先質押挖礦。

需要注意的是，創世池（Genesis Pools）優先質押挖礦將提供更好的回報，用戶可以通過較少的質押資金獲得更多的 TOKE 代幣。

DeGenesis 三種可能結果示例

結果一：

如果到 DeGenesis 結束時的總籌集少於或等於 600 萬美元

100% 的資金兌換成 TOKE；價格爲每個 TOKE 2 美元

結果二：

如果到 DeGenesis 結束時的總籌集在 600 萬美元到 2400 萬美元之間：

100% 的資金兌換成 TOKE；每個 TOKE 的價格在 2 到 8 美元之間（隨着資金總量增加而增加）

結果三：

如果到 DeGenesis 結束時的總籌集在 2400 萬美元到 4800 萬美元之間：

參與者的資金兌換爲 TOKE 的比例如下：

假設總籌集資金爲 3200 萬美元，那兌換比例爲 75%，即有 75% 的資金將兌換爲 TOKE, 價格爲每個 TOKE 8 美元

剩下部分 25% 的資金將分配到創世池（Genesis Pools）進行優先質押挖礦。

DeGenesis 事件的可能結果

「Last Look」 反悔期

7 天的 Degensis 活動之後，有 24 小時的「Last Look 反悔期」，讓參與者有 24 小時的時間選擇退出，參與者可以部分或全部撤回他們的全部資金。

如果參與者僅移除部分資金，這不會改變上述價格和比例。如果參與者對最終價格和比例感到滿意，在 Last Look 期間無需任何操作，系統將自動確認。

如何參與

Tokemak 官方將於 7 月 27 日在其 Discord 和 Twitter 上公佈 DeGenesis 活動網站。訪問 DeGenesis 網站同意參與條款後，系統會提示連接瀏覽器錢包（Metamask 或其它錢包）。

通過 Metamask 連接已申請白名單的錢包地址，如果地址沒在白名單，將顯示連接錯誤。連接成功後，就可以在界面中填寫要貢獻的以太坊或 USDC 金額。

填寫金額並確認交易後，將看到以下成功交易消息：

活動結束後，用戶將從 DeGenesis 網站轉到 Tokemak 主網站 (www.tokemak.xyz)：

在主網站上，可以進行以下操作：

  • 領取已成功兌換的 TOKE。
  • 將該 TOKE 存入 Tokemak 的單一資產質押挖礦池。
  • 在 LP 池中添加 UniV2 LP 或 Sushi LP TOKE/ETH 流動性 , 並存入代幣。
  • 將 Degensis 活動中未兌換的資產遷移到創世池（Genesis Pools）進行優先質押挖礦，或者撤回這些資產。

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