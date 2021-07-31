晶片股兩樣情！科磊飆漲近9%、思佳訊挫逾6% 華爾街一樣力挺

一家晶片廠和一家半導體設備廠自公布財報以來，股市反應兩樣情，但分析師卻仍信心滿滿。

半導體設備廠 KLA-Tencor(科磊) (KLA -US) 週五股價大漲 28.73 美元或 8.99%，收 348.16 美元。此前，該公司公布，今年餘下時間的產品均已售罄，且發布了到 12 月底的看漲預期。

蘋果供應商、晶片商 Skyworks Solutions (思佳訊) ( (SWKS-US) 在公布獲利堪堪達到預期後，股價大跌 6% 以上，這是因半導體短缺，市場預期很高。

作為比較，費半指數週五上漲 23.3 點，或 0.70%，收 3356.5 點。

科磊第四財季獲利 6.84 億美元，經調整後 EPS 4.43 美元，營收 19.3 億美元。分析師先前預期調整後 EPS 3.99 美元、營收 18.7 億美元。

事實上推升科磊股價的力量來自該公司的預期。科磊估計，企業在晶圓設備上的支出 (部分用於發現製程缺陷) 將上升至 800 億美元以上，高於先前估計的 750 億美元。該公司高層表示，今年的半導體工具已全部售罄。

瑞信分析師 John Pitzer 寫道，科磊今年 (日歷年) 的積累的訂單意味著明年上半年也將同樣強勁，這是未來發展的正面跡象。Pitzer 還指出，對記憶晶片相關的產品需求廣泛，將有利公司。Pitzer 重申對該公司股票「優於大盤」的評級，目標價 380 美元。

另一方面，思佳訊公布第三財季獲利 3.586 億美元，或調整後 EPS 2.15 美元，營收 11 億美元，該數字堪堪達成共識預期，其財測也大致符合預期。

Raymond James 分析師 Chris Caso 卻依舊不畏懼，仍重申其「優於大盤」的評級，目標價 220 美元。他認為思佳訊的財報和財測數據「紮實可靠」，且本財年餘下時間的前景不會有什麼意外。

Baird 分析師 Tristan Gerra 同樣給予「優於大盤」的評級，目標價也是 220 美元。他指出思佳訊收購週一關閉的 Silicon Labs，作為提高公司年度 EPS 和營收的方法之一。Gerra 估計該交易將讓 EPS 增加 60 美分，年度營收運行率增加 4 億美元。他指出，交叉銷售的機會應該會推動 Silicon Labs 的成長。