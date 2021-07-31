幣安扛不住監管壓力 將停止歐洲期貨與衍生金融商品交易

大型加密貨幣交易所幣安（Binance）週五（30 日）表示，將逐步停止在歐洲提供期貨與衍生金融商品，目前其正面臨來在世界各地監管機構施加的空前壓力。

幣安在自家官網上發聲明表示，自即日起，德國、義大利、荷蘭用戶，將無法開立新的期貨或者者是衍生金融商品帳戶，且該區帳戶有 90 天的時間平倉。

此外馬來西亞證券委員會 （Securities Commission Malaysia）在同日也表示，已對幣安展開執法行動，譴責該公司在境內非法經營數位資產交易所。

在新冠疫情肆虐全球期間，比特幣與其他加密貨幣在散戶投資者中人氣飆升，也促使監管機構加大對各交易平台審查力道，因為大多加密貨幣交易不受監管規範。

其中包括英國、德國、香港、義大利在內的監管機構，對加密貨幣交易所的消費者保護與反洗錢審查標準有疑慮，並對幣安施加龐大監管壓力。按照交易量計算，幣安是全球大型加密貨幣交易所之一。

幣安也在推特上發文表示：「歐洲地區對幣安來說是一個非常重要的市場，目前正在採取積極措施協調加密貨幣交易法規，對該領域行業來說是一個正向訊號。」

幣安也說，各地的監管機構都有自己對加密貨幣的立場，樂見與當地監管機構有交流的機會。

德國監管機構聯邦金融管理局（BaFin）對此拒絕置評，而義大利、荷蘭監管單位則並未回應。