Samczsun：請勿用現貨價格作爲預言機！這有替代方案供參考
安全專家、Paradigm 研究合夥人 Samczsun 梳理了四種去中心化預言機的使用指南。
撰文：Samczsun，著名安全專家、區塊鏈投資機構 Paradigm 研究合夥人
翻譯：盧江飛
我該用現貨價格作爲預言機嗎？
不！
因爲，你可以試試下面幾個預言機。
Uniswap TWAP
概述
Uniswap TWAP 預言機適用於任何在 Uniswap V2 或 V3 上有交易對的代幣，幫助用戶在一定條件下計算相關數字資產特定時間段內的平均價格。
何時使用
如果您的代幣已經在 Uniswap V2 或 V3 上線，並且具有足夠的交易者活動和流動性，那麼請使用 Uniswap TWAP 預言機。換句話說，正常情況下，如果有套利機會，交易者會快速捕獲價格信息以重新平衡流動性資金池。如果情況並非如此，可能是「攻擊者」在扭曲價格，你也只能耐心等待 TWAP 更新喂價信息。
潛在風險
使用 Uniswap TWAP 必須選擇使用時間間隔，這可能是個很棘手的問題。因爲：
- 如果將時間間隔設置更短，意味着您可以更快看到喂價數據更新，但也降低了操縱預言機的攻擊成本（the cost of attack）。
- 如果將時間間隔設置更長，意味着操縱平均價格變得更加困難，但也意味着您將無法對市場的波動及時做出反應。
示例實現
- 對於 Uniswap V2，可以參閱 GitHub 以獲取 24 小時 TWAP 預言機的示例實現。
- 對於 Uniswap V3，可以參閱 GitHub 以獲取可以集成到項目中的代碼庫。
Curve Virtual Price
概述
Curve 流動性池提供了一種功能，能夠用「抵禦」閃電貸的方式計算出單個 LP 代幣的價格。
何時使用
如果您需要計算 Curve LP 代幣的價格，可以使用 get_virtual_price 函數。
潛在風險
除了 Curve 流動性池支持的每個代幣存在依賴風險（dependency risk）之外，沒有其他風險。
示例實現
如果你想了解更多相關信息，請參閱 Curve 文檔。
Maker Price Feed
概述
Maker 運營着自己的喂價網絡，他們會將數據公開給鏈上白名單合約（whitelisted contracts on-chain），其他項目可以通過治理流程向 Maker 申請訪問價格數據。
何時使用
如果您認爲可以通過治理流程，並且希望將你的預言機風險轉移給 Maker 預言機團隊，那麼可以使用 Maker 的 Price Feed。
潛在風險
您需要信任 Maker 團隊和匿名喂價數據才能正確運行、使用 Price Feed，然而，鑑於 Maker 本身依賴於這些預言機，因此在實踐中的風險其實很低。此外，由於喂價數據運營商需要手動提交鏈上價格，因此在鏈上擁堵非常嚴重的時期，價格數據更新可能會出現延遲。
示例實現
向 Maker Governance 提交 MIP10c9 子提案
Chainlink
概述
Chainlink 在以太坊主網上支持超過 100 個代幣的喂價，主要用於 ETH 交易對和美元交易對，開發人員只需在需要時查詢智能合約，即可免費訪問這些數據。
何時使用
對於 Maker 或 Uniswap 不支持的加密資產而言，如果您需要了解這些資產的定價數據，或者你的項目無法接受 TWAP 預言機延遲，那麼可以使用 Chainlink。
潛在風險
與 Maker 類似，您需要信任 Chainlink 團隊和節點運營商才能正確運行、使用 Chainlink。 Chainlink 還要求節點運營者在鏈上操作，因此在鏈上擁堵比較嚴重的時期也可能會出現延遲。
示例實現
如果你想了解如何從 Chainlink 聚合器智能合約獲取價格的示例，請參閱 Chainlink 文檔。
關於該話題的關鍵問題
1. 爲什麼我不能直接使用現貨價格？
這取決於您使用現貨價格的目的，您可能想用它來計算某些用戶存入平臺的資產價格，這意味着要確保用戶不能就資產的真正價值向您撒謊——這點至關重要。
不幸的是，根據定義，只要有人買賣資產，現貨價格就會發生變化。這意味着攻擊者可以輕鬆地使資產的表觀價值（apparent value）遠高於或遠低於資產的真實價值。對於使用現貨價格來計算用戶借貸能力的協議而言，如果作爲抵押品存入的資產價值被人爲誇大，意味着整個協議可能（並且將會，正如許多黑客所表明的那樣）最終被榨乾。
2. 如何判斷我是否使用現貨價格？
事實證明，如果您使用現貨價格，效果可能不會被立即顯現出來。
舉個例子，如果您想找到 WBTC 兌 ETH 的價格。一個看似簡單的解決方案是使用 Uniswap V2 裏的 ETH/WBTC 交易對，抓取 ETH 和 WBTC 的儲備金餘額，然後將兩者分開。但是，由於你計算的其實是現貨價格，因此攻擊者可以通過在流動性池內買入或賣出資產，這樣交易對價格就能輕鬆被操縱了。
當然，這看起來相當簡單，如果你真的想計算單個 ETH/WBTC 流動性池的 LP 代幣價格時，又該怎麼辦呢？當你想要計算 ETH/WBTC 流動性池的美元總價值時，一個簡單的做法是分別計算 ETH 和 WBTC 的美元價值。但是，這樣做，本質上其實已經在考慮現貨價格了，因爲你仍然依賴於流動性池的準備金餘額。這是一個極其微妙的細節，但許多項目可能都採用這種計算方式。如果您想了解更多這方面的信息，可以參閱這篇 文章。
最後要說的是，你可能正在使用一個沒有在本文中列出的預言機，實際上，本文提到的這四個預言機並沒有覆蓋市場上的全部預言機，也不意味着它們是市場上最好的四個預言機。