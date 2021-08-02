一次不同尋常的 IPO：美國網紅券商 Robinhood 上市定價遇冷 ?

就在今晚，散戶之家 Robinhood 將在納斯達克上市， 估值達到 320 億美元，是今年美股最受關注的 IPO 之一。

由於 Robinhood 在散戶市場的特殊地位和加密貨幣交易業務，此次 IPO 同樣吸引了加密貨幣行業的注意力。據 Robinhood 招股書，其一季度營業額中有 17% 來自加密貨幣。

從發行方式來看，這也是一次不同尋常的 IPO，其計劃把 IPO 中不超過 35% 的股份留給自家用戶，一些機構投資者敬而遠之。

原文標題：《今晚上市！美國網紅券商 Robinhood IPO 定價遇冷 估值 320 億美元 | IPO 見聞》

撰文： 葉楨

來源：華爾街見聞

Robinhood 這次 IPO「與衆不同」，是有史以來向散戶配售規模最大的新股，其鎖定期也較常規新股短。或許正是這些非同尋常的操作，使得一些機構投資者對 Robinhood 的 IPO 敬而遠之。

美國散戶最愛的股票交易平臺 Robinhood 首次公開募股「遇冷」，發行價定於指導區間下端。

據彭博報道，美國在線免費零售券商 Robinhood 將其 IPO 股票發行價設在每股 38 美元，位於 38 美元至 42 美元指導區間的底端，計劃融資 20 億美元。

該定價將使得 Robinhood 估值達到 320 億美元，去年 9 月該公司在一級市場的估值爲 117 億美元。

Robinhood 定於週四在納斯達克上市，是今年美股最受關注的 IPO 之一。

此前 7 月 1 日，Robinhood 公佈其美股 IPO 招股書，尋求在納斯達克以交易代碼「HOOD」上市，高盛和摩根大通證券爲承銷商。

招股書顯示，Robinhood Markets 將發行 5240 萬股 A 類普通股，公司創始人和首席財務官將在首次公開募股中額外出售 263 萬股 A 類普通股。本次融資所得款項將用於償還借款、營運資金、資本支出及一般公司用途。

一次不同尋常的 IPO

Robinhood 表示其長期使命是降低進入金融世界的門檻，本次 IPO 也在踐行這一理念。

Robinhood 計劃把 IPO 中不超過 35% 的股份留給自家用戶，總數不超過 1830 萬股。該公司首席執行官 Vlad Tenev 表示，他預計這將是有史以來規模最大的散戶配售股票之一。

一般來說，大部分 IPO 新股都會配售給機構投資者或高淨值個人，散戶投資者通常在新上市公司開始在交易所交易之前沒有辦法買入這些股票，因此錯過了股價第一波上漲的機會。

不過有分析師表示，過多的散戶配售可能會導致 Robinhood 股價出現意料之外的波動。

Rainmaker 證券董事總經理兼合夥人 Greg Martin 在接受 CNBC 採訪中表示，散戶變化無常，Robinhood 賣給他們越多，就越容易受到類似 Reddit 論壇上超級擠兌行爲的影響。

Robinhood 的鎖定期也是非常規的。公司上市後，員工可以立即出售 15% 的股份，而傳統的鎖定期爲 6 個月。三個月後，投資者可以再賣出 15%。

或許也是這些非同尋常的操作，使得一些機構投資者對 Robinhood 的 IPO 敬而遠之。

賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融學教授 David Erickson 表示，投資銀行通常不喜歡 IPO 過程中的新鮮感，「我打賭，其中幾家機構投資者將放棄投資，特別是在估值較幾個月前大幅上升的情況下。」

散戶最愛

作爲美國零佣金交易的先驅，總部在加州的 Robinhood 開創了免佣金交易股票的先河，迫使零售經紀商行業在 2019 年集體取消佣金。D1 Partners、紅杉資本、Kleiner Perkins 和谷歌風投部門 GV 位列股東。Robinhood 提供股票、加密貨幣和期權的交易以及現金管理賬戶，用戶交易大部分免費。

疫情以來，美國散戶交易活躍，Robinhood 增加用戶的速度驚人並遠超同行業競爭對手們。據更新的招股書，Robinhood 估計，截至第二季度，該公司已擁有 2250 萬個資金賬戶 (即與銀行賬戶關聯並打款的賬戶)，這一數字高於 2021 年第一季度的 1800 萬，比上年同期增長了 151%。

Robinhood 表示，大約一半用戶是首次投資者，中位數年齡爲 31 歲，賬戶規模中位數只有 240 美元，2 月的平均賬戶規模爲 5000 美元。截至今年 3 月末，公司擁有 120 億美元加密貨幣資產。

以資金賬戶數量計算，Robinhood 是全球第三大券商，僅次於富達 (Fidelity) 和嘉信理財 (Charles Schwab)。

Robinhood 的 IPO 定價意味着，每個資金賬戶的估值約爲 1350 美元，遠低於同行水平。MKM Partners 的分析顯示，E-Trade 的每個賬戶估值爲 2500 美元，TD Ameritrade 的每個賬戶估值爲 2200 美元。

財務數據：營收快速增長，一季度虧損 14 億美元

財務數據顯示，得益於疫情期間散戶炒股熱潮，Robinhood 的收入正在快速增長。2020 年總營收 9.59 億美元，是 2019 年總收入 2.78 億美元的三倍多。2021 年第一季度營收 5.22 億美元，是上年同期 1.28 億美元的四倍多，也讓理論上公司今年收入有望超過 20 億美元。在更新後的招股說明書中，Robinhood 估計第二季度營收爲 5.46 億美元至 5.74 億美元，高於 2020 年第二季度的 2.44 億美元。

期權交易約佔 Robinhood 營收的 38%，股票和加密貨幣分別佔營收的 25% 和 17%。但 Robinhood 警告稱，隨着零售交易熱潮降溫，該券商的交易收入和賬戶增長可能會放緩。

盈利方面，Robinhood 預計第二季度淨虧損 4.87 億美元至 5.37 億美元，而去年同期該公司實現盈利。公司今年一季度虧損 14 億美元，遠超上年同期的虧損 5300 萬美元。這主要由於 1 月散戶 vs 機構軋空大戰令 Robinhood 財務緊張，清算所提高資本要求迫使其不得不暫停一些熱門股票的交易，2 月緊急籌集了 35 億美元的債務融資導致季度虧損。2020 年全年淨收入爲 700 萬美元。