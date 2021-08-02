【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

台灣股市:

歐美股市走揚，激勵 30 日台股小幅開高，惟亞馬遜上季營收低於預期，下季財測意外疲弱，盤後重挫逾 7%，拖累道瓊期指走疲，加上亞股走弱，使得獲利了結賣壓出籠，大盤在類股跌多漲少下，失守五日均線，終場加權指數收在 17247.41 點，跌 155.4 點或 0.89%，成交額 5456.77 億元。OTC 指數收在 217.39 點，跌 1.75 點或 0.8%，成交額 909.66 億元。



全球疫情持續惡化，30 日台股滑落 17400 及 17300 點防線，日量增加逾 13%，日、周及月線同步收黑，不過 MACD 柱狀體負值減少，技術面略為好轉。籌碼方面，外資及投信同步賣超，自營商 (自行買賣) 則連四日買超。統計外資 7 月賣超 1223.89 億，前 7 月累計賣超 5191.09 億。台經院公布，6 月製造業景氣信號值為 17.87 分，月增 0.78 分，燈號續亮黃紅燈。僅管製造業表現仍然亮眼，惟變種病毒加速擴散，恐再度衝擊國際經濟，氣候異常也可能破壞供應鏈穩定供應，主要國家監管政策更影響國際股市，接下來股市將面臨上述不確定因素影響，盤面震盪恐加大，可觀察大型企業上半年財報、財測、7 月營收表現；國際股市走向；外資動向等等，擬定操作方向，若大型權值股續弱，台股恐向季線整理，建議保守操作。