近期中國股市震盪，讓投資人擔心行情是否已經結束？華南永昌投信認為從盤勢來看，中國官方去年底開始針對包含阿里巴巴在內的互聯網行業進行整頓，反壟斷執法不間斷出台；7 月初則以數據安全為由針對滴滴出行展開整頓；而教育雙減政策出台，對於校外培訓行業產生重大營運利空，市場擔憂類似的政策打壓也有可能在其他行業出現，市場資金出脫由中概股蔓延至港股，並進一步延伸至 A 股，非經濟因素是本次 A 股下跌的最大原因。

華南永昌中國 A 股基金蔡宗和經理人表示，近期資金面偏正向，滬深股通北向資金淨買入約 22 億元，7 月淨買入 108 億元，6 月淨買入 154 億元。若從指標指數權重來看，中國 A 股重要性與日俱增，維持非經濟因素造成的下跌僅為短期現象看法，市場情緒宣洩後 A 股市場仍將回到震盪上行走勢，近期回檔正好提供逢低布局的機會，建議可透過定時定額方式布局，掌握中長線的漲升商機。

依 CMoney 資料統計，單一國家股票型中國大陸 - A 股 (新台幣計價) 今年以來報酬前五強，以華南永昌中國 A 股基金 7.04% 排名第一，其餘依序為富蘭克林華美中國傘型之中國 A 股基金、瀚亞中國 A 股基金、聯博中國 A 股基金以及匯豐中國 A 股匯聚基金，顯示藉由主動選股操作的優勢，在陸股大盤表現顛簸之際，仍能造好績效。

另一方面，從投資方向來看，在中美摩擦以及逆全球化趨勢下，下半年流動性轉向中性寬鬆、企業獲利維持逐季攀升趨勢、A 股相對估值亦較歐美股市便宜，相對看好半導體、電動車、太陽能、高端製造等及中國自主可控、實現彎道超車、碳中和等相關政策明確支持產業題材。

展望下半年 A 股行情，蔡宗和分析，基本面不變，未來需留意政策三大訊號，(一) 滴滴出行是中國最大叫車平台，掌握大量用戶數據，在現今中美摩擦下，數據安全是國家層面的重要考量，預計後續掌握一定數據量的企業赴美上市難度明顯提高，將轉向港股上市；(二) 中國家庭支出主要用在房貸與教育，房地產調控已持續數年，而校外培訓機構整頓自去年底開始討論，近日細則才正式出台，由於校外培訓費用佔掉家庭支出一大部分，卻造成教育內捲化 (不補習則考試排名落後，於是大家都補習，最後大家排名都不變，增加的只有課業壓力與補習班收入)，大幅擠壓家庭可支配所得，進而影響內需消費與生育率，故校外培訓機構是真正意義上的政策打壓；(三) 互聯網行業此前因極度資本化運營導致一昧追求效率喪失公平，評估行業整頓為自上而下，讓行業發展更健康，畢竟互聯網行業是中國少數真正意義上具有國際競爭力的行業，整頓後能夠走的更健康。以歷史經驗來看，當監管政策的調整到一段落後，股市將走出低迷階段，迎向下一波榮景。

資料來源：CMoney，採單一國家股票型中國大陸 - A 股級別分類，新台幣計價，統計至 2021.07.30，華南永昌投信整理