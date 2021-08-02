【富蘭克林】聯準會肯定經濟進展穩信心，資金流入股票型資產創近六週最大

彭博資訊 ETF 統計：企業獲利強勁，美國股票型資產吸引資金進駐

中國加大對於網路平台與校外培訓產業的政策監管，一度引發全球股市震盪，而美國經濟數據錯綜亦增添市場不安情緒，所幸聯準會利率決策聲明指出經濟在就業及通膨目標取得進展，美股高檔震盪，全球股市則是連續六個月月線收紅。依據彭博資訊統計， 截至 2021/7/30 過去一週 ETF 資金淨流量顯示，整體股票型 ETF 近週資金淨流入 273.6 億美元，主要淨流入美國及全球股市 155.5 億及 52.8 億美元，中國、亞太、日本及歐洲股市亦分別有 24.7 億、 12.3 億、 5.4 億及 2.7 億美元，新興市場股市則為 5.2 億美元淨流出，拉美及東歐股市則分別有 0.05 億美元淨流入及 0.02 億美元淨流出。 (附表一)

富蘭克林證券投顧分析，聯準會對美國經濟取得進展的看法讓投資人對景氣展望吃下定心丸，儘管決策官員已開始討論縮減購債，但不急於做出決定的靈活彈性政策立場，對當下全球經濟復甦不均的環境最為有利。隨著投資人持續消化聯準會政策調整的預期，風險性資產將回歸基本面表現，而進入傳統交投較為清淡的夏季行情，盤面將受到景氣、通膨、變種病毒、返校需求等消息面牽動，在缺乏主流類股帶動下全球股市高檔震盪機率較高，因此，八月股市布局建議兵分多路，包括美國及新興亞洲、創新成長、價值循環與防禦收息等產業兼備，網羅多元投資契機，擔心短線波動者可增持波灣債券、美國高收益債及美國平衡型基金，爭取收益並降低投組波動。

富蘭克林高科技基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬特 ‧ 摩伯格認為，隨著我們擺脫疫情危機，持續向數位化解決方案轉移將比以往任何時候都更加重要。科技與其他產業正持續融合並推動創新，價值創造的驅動力橫跨行業，不僅僅是在科技或通訊服務領域，醫療、金融科技、零售、製造、物流亦為焦點。現階段看好五大創新主題包括全球電子商務、基金突破、智慧機器、創新金融及指數級數據的投資前景。市場往往誤判創新的價值，縱觀全球投資格局，創新正以前所未有的速度加速前進，經理團隊持續留意市場風險，同時將投資重心放在具創新能力且長線具有產生穩健的風險調整後報酬潛力的高品質公司。

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利分析，現階段基礎建設產業的投資亮點之一為低碳經濟，這包含了乾淨能源、全球受管制公用事業及開始轉型或促進轉型的公司，這是跨世代的投資主題，預估未來三十年相關投資金額將超過 40 兆歐元。

附表一：主要股票型 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

基金地區 / 日期 近一週 近一 個月 近三 個月 今年來 基金地區 / 日期 近一週 近一 個月 近三 個月 今年來 股票 27,360 58,569 212,090 599,078 新興市場 * -516 1,191 7,831 33,698 美國 15,553 28,947 98,904 274,212 中國 2,472 -928 -4,870 -6,021 全球 * 5,277 18,413 58,466 186,751 亞太 * 1,233 764 681 6,393 歐洲 * 274 946 16,095 22,325 拉美區 * 5 -61 -219 -182 日本 544 3,247 12,035 25,808 東歐 * -2 -9 -6 18

資料來源: 彭博資訊，截至 2021/7/30，統計彭博資訊可查詢之所有 ETF 資金流量，共 6915 檔股票型 ETF，彭博更新時間為 8/2 6am(紐約時間)。* 全球：國際 + 全球股票型 ETF，歐洲：歐元區 + 歐盟 + 歐洲不含英國 + 歐洲地區 ETF，亞太 *：亞太 + 亞太 (不含日本)+ 香港 + 南韓 ETF。

附表二：主要類股 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

排名 基金類股 2021/7/26-7/30 基金類股 今年來 1 科技 3,015 金融 7,938 2 核心消費 658 科技 6,212

資料來源: 彭博資訊，截至 2021/7/30

亞洲股市外資動向與陸股北上 / 南下資金

中國加大對於網路平台與校外培訓產業的政策監管，衝擊中港股市連袂重挫，部分亞洲國家疫情增溫亦影響投資信心，亞股下挫領跌新興股市收黑。過去一週外資於亞洲僅小幅買超越南股市 0.3 億美元，於其他市場皆呈現賣超，主要賣超台灣、南韓及印度股市，分別賣超 14.8 億、14.8 億及 7.3 億美元，於泰國、菲律賓、印尼及馬來西亞股市則分別賣超 0.9 億、0.8 億、0.7 億及 0.6 億美元 。陸港通北上資金與南下資金過去一週分別淨流出 24 億及 226 億人民幣。 (附表三、四)

附表三：主要新興亞洲國家外資買賣超統計 (單位：百萬美元)

國家 近一週 七月 今年來 國家 近一週 七月 今年來 南韓 -1,477 -4,453 -19,972 菲律賓 -76 -183 -1,727 台灣 -1,481 -4,350 -18,548 印尼 -72 67 1,259 泰國 -86 -522 -2,991 印度 -726 -1,362 6,722 越南 33 209 -1,321 馬來西亞 -60 -241 -1,268

資料來源：彭博資訊，截至 2021/7/30。

附表四：北上 / 南下資金 - 滬深港通統計 (單位：百萬人民幣)

2021/7/12~7/16 2021/7/19~7/23 2021/7/26~7/30 今年來 陸股通北上資金淨額 1,669 11,822 -2,446 234,423 港股通南下資金淨額 1,068 -14,397 -22,641 334,834

資料來源：彭博資訊，截至 2021/7/30。

過去一週整體固定收益型 ETF 資金淨流入 77.6 億美元，其中主要流入美國固定收益型 ETF 62.4 億美元，歐洲、全球及新興市場固定收益型 ETF 亦分別有 6.3 億、3.8 億及 1.6 億美元淨流入，僅新興市場當地貨幣 ETF 有淨流出 0.5 億美元； 以投資信評類別觀察，投資等級債 ETF 及高收益債 ETF 近週分別獲資金淨流入 70.7 億及 7.3 億美元。 (附表五)

附表五：主要債券型 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

基金地區 / 日期 近一週 近一 個月 近三 個月 今年來 基金地區 / 日期 近一週 近一 個月 近三 個月 今年來 固定收益 7,760 24,530 78,680 170,852 新興市場 * 159 1,170 2,569 4,951 美國 6,235 13,680 48,749 103,627 新興市場當地貨幣 * -49 186 891 940 全球 * 383 296 7,142 24,314 高收益債 ** 733 -209 4,626 11,142 歐洲 * 633 4,311 4,586 4,157 投資等級債 ** 7,066 20,830 55,182 118,360

資料來源：彭博資訊，截至 2021/7/30，統計彭博資訊可查詢之所有 ETF 資金流量，共 2154 檔固定收益型 ETF，彭博更新時間為 8/2 6am(紐約時間)。* 歐洲包含歐元區、歐洲地區與歐盟，** 採資產類別分類，其他採地區分類。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，觀察聯準會官員的談話，下半年至明年，債券市場會面對更多的不確定性。儘管經濟正從疫情中恢復，但利率維持在較低的水準，在這樣的環境中，創造收益變得更具挑戰，隨著我們看到更多貨幣政策正常化的推動，即便是緩慢、溫和的升息步調，都會對整體回報帶來影響。考量低收益、整體回報的不確定性，混合型資產可以提供一些解決方案。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，持續看好高收益債表現優於投資級債，但須留意評價面，而疫苗施打是刺激復甦的重要利基，如阿聯的接種率即領先全球。此外如改革的長線機會、投資人仍然低配波灣債市等都是看好波灣債市優於廣泛新興債市的原因。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

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