DAO 的建制與反思：爲什麼要成立一個面向開發者的 DAO？

Cedge DAO 決定做一個面向開發者的自治組織，讓開發者能享受到整個區塊鏈行業發展帶來的成果。

撰文：0xmiracle，Cedge DAO 成員

這是一篇拖了很久的文章，本來應該在 DAO 的開始之初就被寫出來。

隨着與越來越多開發者的溝通，我意識到多重的社會身份以及訴求，DAO 也沒有逃避利益的鬥爭旋渦，伴隨着一系列的經歷以及道聽途說的事件，決定了這篇文章的誕生。

人的本質是社會關係的總和，而 DAO 裏的人創造了更爲緊密的社會聯繫，這無形中增加了更多的「人」。

關於 DAO

我理解的 DAO 來自於加密貨幣社區，比特幣可以用代碼來保證發行機制，以太坊的誕生讓更多的開發者看到了用代碼來保證工作的信任關係的機會。

來自於 The DAO，一個對去中心化自我權利的表達方式的興趣。

來自於 MetaCartel 的建立過程，來自 Peter 一個 idea。伴隨着幾個志同道合的社區開發者，在經過 2 周的討論之後，並在丹佛大會上開發出來了 Demo。

總之基於一些代碼，這些代碼通過增加透明度的方式，減少了信任成本。讓大家更好的協作在一起。這是一種在數字社會更加靈活的提高基礎效率的方式，減少了更多的公司成立的門檻。

當然，和一羣有趣的人聚在一起是一件非常有意思的事情，人的本質是社會關係的總和，而 DAO 裏的人創造了更爲緊密的社會聯繫，這無形中增加了更多的「人」。

關於 Cedge DAO

很高興，我看到 Cedge 的成立看起來具有正統性，一個有意思的產品 IDEA，一個 WEB 3.0 的守護者工具，一幫願意爲這個工具貢獻自己力量的小夥伴，有來自於風險投資公司的投資經理，DeFi 項目產品經理，公鏈的後端開發，一系列背景不同的人蔘與。經過幾次黑客松的參與，我猜測我們可能是一羣有意思的人。

經過多次黑客松的合作之後，在 DeFi Summer 的我意識到和有趣的人做事情，纔是獲取個人在行業發展最好的途徑。

區塊鏈是一個綜合行業，需要的是人的綜合能力。目前在公司具有豐富經驗的人通常是專業人才，他們沒有機會有組織的提升別的能力。

區塊鏈行業的人知道投資收益遠大於工資，只擁有工資的人可能就不會花費巨大的精力在項目創新上。

因此 Cedge 決定做一個面向開發者的 BULID。

宗旨就是基於我對未來世界的判斷，讓每一個開發者都能享受到整個區塊鏈的收益（代幣收益）而不僅僅是工資。

附一：關於 DAO 內項目制反思

正如公司制的誕生，DAO 制度也是爲了適應當前的經濟運行模式，更加靈活且透明。數字遊民的出現，是 DAO 發展的重要助推劑，但是目前來看，一個 DAO 不可能僅僅由純 DAO 友而參與，有的 DAO 友可能同樣有來自於公司的多重身份。當一個 DAO 的 idea 誕生，且具有一定的經濟性回報時，DAO 制和公司制的團體將會對這個經濟行爲進行競爭，在大多數以信息壟斷爲獲取收益方式的 idea 面前，DAO 制的透明和公平反而會被中心化的公司制度超越（DAO 友的利益被別的 DAO 友剽竊）。

因此 DAO 制 idea 下，更適合榮譽聲望形式，社區治理形式的項目開發，而並非商業項目。因此我們贊同 DAO 成員更加開發以鏈基礎設施類型的項目，或是以黑客松形式對項目的外圍插件進行補充，以提升 DAO 成員的行業聲望以及開發能力。

當 Cedge DAO 內朋友發起一些商業項目甚至存在信息壁壘項目時，更加推薦以基金會和實驗室的形式進行發佈。

附二：Cedge DAO 的全面開放性反思

DAO 是一個基於人的組織，我在過往參與 DAO 的組織過程中，伴隨的 DAO 的發展，發現 DAO 分化爲不同的模塊，例如：投資、產品、社區等。從事單一工作的 DAO 成員逐步喪失了了解 DAO 其他部分消息的權利。一個 DAO 的前端開發者，並不知道 DAO 在進行什麼投資，事實上，這樣的前端開發者在 DAO 所獲得的收益，遠小於同樣時間花在公司。因此，我們希望在基於一些正向信息的基礎上，DAO 的信息交換處於透明狀態，不管是 Hackathon 信息，Staking 信息，他人在 DAO 內討論的技術信息，均可以讓 DAO 友自由學習。

附三：我們走過的彎路

我錯誤理解了公開的含義，寄希與 DAO 成員數量產生的去中心化羣組，多中心化交流。實際上這是反人性的，我們積極的邀請他人加入是一種不合適的方式，把 DAO 的位置放在了被動，而並非以優秀的 DAO 本身吸引他人蔘與。被邀請者會以爲是整個 DAO 求着大家進行加入，這將導致 DAO 准入制度的不公，這些不公將導致 DAO 成員的壓力以及逃避。

目前 Cedge DAO 正在進行第一次的 DAO 整改，敬請期待。