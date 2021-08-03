對煤電說不！花旗、滙豐、保誠、貝萊德擬買下亞洲燃煤電廠加速除役

路透報導，在亞洲開發銀行 (ADB) 推動下，花旗 (C-US)、滙豐 (HSBC-US)、保誠 (PUK-US)、貝萊德 (BLK-US) 這些大型金融機構正研擬計畫，加速推動亞洲燃煤電廠關閉。

這些金融機構計劃促進公部門和民間部門合作，買下亞洲的燃煤電廠並使其提早在 15 年內就除役，讓員工有更多時間可以退休或找到轉職，也幫助各國朝再生能源轉型。

知情人士說，亞銀這項計畫，替亞洲政府和跨國銀行提供一個潛在、可行的模式，有望推動初步談判，並且希望成為今年 11 月蘇格蘭 COP 26 氣候峰會可以運用的模式。

ADB 副總裁 Ahmed M. Saeed 說：「民間部門對抗氣候變遷有很多很棒的點子，我們正在盡可能拉近民間和公部門的差距。」

各商業銀行和開發銀行在大型投資人施壓下，正思考如何停止為新的發電廠挹注資金，以達到氣候目標。

Saeed 說，這項協議的第一筆採購可能在明年實現，將以混合股權、債務和優惠貸款的方式進行。

燃煤發電占全球約五分之一溫室氣體排放，是最主要汙染源，研議中的新機制希望以低成本的混合融資催生一個減碳機制，並成立另一個機制資助再生能源計畫。

英國保誠集團 (Prudential) 的保險成長市場部門總裁 Donald Kanak 說：「若能找到一個有秩序的方法，加速汰換燃煤發電廠並讓它們走入歷史，將能替再生能源帶來一個更可預測、寬廣許多的發展空間。」滙豐則拒絕對報導評論。

國際能源署 (IEA) 預測，今年全球煤炭需求將增加 4.5%，新增需求中 有 80% 來自亞洲。

聯合國政府間氣候變化專門委員會 (IPICC) 目標則是，讓全球燃煤發電占全球總發電量的比率，在 2030 年前從 38% 下降到 9%，到 2050 年進一步降到 0.6%。