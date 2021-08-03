小資族也瘋台股 定期定額買ETF上半年創歷史新高

台股強強滾，連帶小資族定期定額買台股、ETF 也大躍進，據金管會最新統計，交易人數成長 1.08 倍、金額成長 1.62 倍，雙雙倍增，不僅如此，自 2017 年 1 月開辦以來，以每半年增加數據來看，今年上半年的契約人數與成交金額淨增加數，都是歷史新高。

證期局副局長郭佳君表示，為提升小資族以小額投資參與資本市場，及擴大證券商經營範圍，自 2017 年 1 月 16 日推動定期定額買台股與 ETF，經證交所協同相關周邊單位在各地區辦理本項業務的宣導說明會，推動效益已逐步顯現。

截至 6 月底止，已有富邦、凱基、元大、華南永昌、永豐金、國泰、元富、兆豐、第一金、台中銀、土地銀行、群益金鼎及國票 13 家證券商承辦台股與 ETF 定期定額業務；標的商品計有約 100 檔 ETF 與 150 檔股票。

據證期局統計，截至 6 月底，定期定額買台股與 ETF 的契約簽訂人數 55 萬 785 人，成交金額 455 億 4317 萬餘元，相較去年同期契約簽訂人數 26 萬 3618 人，成交金額 171 億 9,860 萬餘元，人數成長 1.08 倍、金額成長 1.62 倍，已有顯著成長。

若以每半年增加數據來看，今年上半年的契約人數增加 17 萬 1184 人，成交金額增加 176.76 億元，兩項數據的上半年淨增加數，都創歷史新高。

郭佳君表示，定期定額投資人的年齡在 40 歲以下者占 46%，41-50 歲占 30%，而直接投資台股的投資人年齡在 40 歲以下占率僅 30%，顯示定期定額年齡層比起直接投資者相對年輕化。

郭佳君表示，推動證券商辦理客戶定期定額方式購買股票與 ETF，以鼓勵投資人以穩健方式參與證券市場，並達分散市場風險及普惠金融的效益。