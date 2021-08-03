指數區間整理個股自我表現，這些強勢股你要注意！

大盤指數週二整日呈現狹幅震盪整理，尾盤在台積電聯電帶動下指數收紅上漲，盤中量能創下 6/8 日以來新低價，反應市場航海王大多沈船還有鋼鐵人斷電的囧境，資金持續流入電子，盤面主軸在晶圓雙雄以及 IC 設計身上，上週分享過的聯電 2303 今天收盤創下兩個月收盤新高 69.4 元，IC 設計的點序 (6485-TW) 週一漲停後今天盤中再創新高 186.5 元，而華邦電 (2344-TW) 在昨天創近期收盤新高 35.3 元後今天被美銀美林證券調降評等三大法人同步賣超情況下下跌收黑，但是就過去的調性看，後天法說就會打臉外資的降評持續看好不變。

今天盤中強勢股追蹤：

1. 半導體設備的弘塑 (3131-TW): 外資投信法人連續大買，上半年可望反彈賺進一個股本，下半年還能一路創高到明年，台積電先進製程設備受惠最大個股，還原權值創今年新高，持續看好半年報還有 7 月營收成長，建議可以跟著法人腳步前進。

2. 金居 (8358-TW): 高頻高速銅箔受惠 5G 應用以及銅價上漲，今年 EPS 原先預估挑戰 5. 元上下，但再銅價維持強勢加上切入車用市場，法人預估今年 EPS 上調至 6 元，目標價可望突破百元關卡，三大法人連兩日大買，投信有新加入鎖碼的態勢，建議可以持續留意。

3. 亞信 (3169-TW): 網通晶片缺貨擴大，聯發科物聯網的重要關鍵，年初私募入主亞信就是為了補足網通晶片，股價距離前高 220 還有 20% 距離，今年 EpS 法人估 8 元明年挑戰 18 元，以 20 倍本益比估，目前 180 元上下本益比僅 10 倍，有機會先挑戰前高。

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