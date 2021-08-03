新唐Q2獲利年增182% 每股賺3元創新高

IC 設計廠新唐 (4919-TW) 今 (3) 日公告財報，受惠日本子公司 NTCJ 財務結構改善，加上 MCU 價格不斷上漲，第二季毛利率、營益率雙雙回升，稅後純益達 9.39 億元，季增 246%，年增 182%，每股稅後純益 3 元，創下歷史新高。

新唐第二季營收 106.15 億元，季增 5.39%，年增 247%，毛利率 40.9%，季增 1.99 個百分點，年減 0.34 個百分點，營益率 8.62%，季增 4.84 個百分點，年減 2.4 個百分點，稅後純益 9.39 億元，

新唐上半年營收 206.87 億元，年增 298%，毛利率 39.94%，年減 0.61 個百分點，營益率 6.26%，年減 0.43 個百分點，稅後純益 12.1 億元，年增 252%，每股稅後純益 3.07 元。

新唐去年正式併入 Panasonic 半導體，更名為日本子公司 NTCJ，儘管整體營收規模顯著擴大，但由於成本過高，導致虧損壓力沉重，也連帶影響新唐去年下半年營益率一度出現負數。

不過，新唐今年上半年隨著 MCU 價格持續上漲、筆電嵌入式控制 IC 出貨續旺，以及日本子公司財務結構優化，整體獲利已明顯改善，單季獲利更創下歷史新高。

展望後市，外資看好，新唐此次併購有助產品組合更多元化，其中，工控、車用產品營收比重將從 25-30%，提升至 40% 以上，有助優化整體產品結構，同時也獲得感測器、類比相關晶片技術，足以與國際大廠競爭。