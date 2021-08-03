疫情干擾 統一超Q2 EPS 1.7元 寫5年來低點

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (3) 日公布第二季財報，單季稅後純益 17.68 億元，年減 30.3%，每股純益 (EPS) 1.7 元，創 2016 年第一季以來單季新低，累計上半年稅後純益 44.78 億元，年減 12.05%，每股純益 4.31 元。

統一超第二季合併營收 635.93 億元，年增 3.42%，營業毛利 211.31 億元，年增 1.86%，毛利率 33.23%，年減 0.51 個百分點，營業利益 20.79 億元，年減 19.49%，營益率 3.27%，年減 0.93 個百分點，稅後純益 17.68 億元，年減 30.3%，每股純益 1.7 元。

統一超上半年合併營收 1286.47 億元，年增 3.3%，營業毛利 433.12 億元，年增 1.75%，毛利率 33.67%，年減 0.51 個百分點，營業利益 52.37 億元，年減 9.29%，營益率 4.07%，年減 0.57 個百分點稅後純益 44.78 億元，年減 12.05%，每股純益 4.31 元。

統一超表示，上半年台灣 7-ELEVEN 積極展店，總店數達 6210 家，年增 382 家，並以 OPEN POINT O2O 打造全台最大、跨品牌數位會員服務平台，推升營收穩定成長，而轉投資事業統一生活、統一精工、統一速達、博客來和上海 7-ELEVEN 等，業績皆較去年同期成長，有效降低外部疫情干擾營運衝擊。

隨著防疫警戒鬆綁降為二級，統一超認為，台灣 7-ELEVEN 和轉投資事業下半年營運動能樂觀可期。

此外，看準外送商機，7-ELEVEN 與統一超轉投資事業等 7 大品牌已導入 foodomo 外送、店取服務，已有 2500 家 7-ELEVEN 門市與 foodomo 合作，門市外送訂單量較疫情前成長 60% 以上，預料將創造新成長曲線。