盤前財經大事搶先讀2021年08月04日

今日操盤前瞻

中國財新服務業 PMI

美國 7 月 ADP 就業報告

美股財報季：通用、CVS、Roku(盤後)

法說會：玉山金、新唐、譜瑞 - KY

除權息：晶豪科、南電、和大、全家、基士德 - KY 等

以伊影子戰爭升級？至少五艘油輪發出「失控」警報

週二 (3 日) 英國海事貿易組織 (UKMTO) 表示，阿拉伯聯合大公國海岸附近有一艘名為 Asphalt Princess 的油輪疑似遭到劫持。與此同時，該海域附近至少有 5 艘油輪發出「失控」警報。閱讀全文...

美光宣布 10 月配息漲 4% UA 調高全年財測漲逾 7%

美光科技 (MU-US) 宣布預計在 10 月 18 日配發每股 0.1 美元現金股利，消息提振周二（3 日）股價上漲 4.15% 至每股 80.86 美元。閱讀全文...

環球晶：明年矽晶圓供給仍相當吃緊 更多客戶簽新長約

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (3) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，產能將持續滿載至年底，下半年營收可望優於上半年，看好矽晶圓需求將成長至 2023 年，且明年供給仍相當吃緊，目前有越來越多客戶簽訂新長約，及議定長約中。閱讀全文...

南電新增產能已全被預訂光 2023 年仍供不應求

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 昨 (3) 日召開股東會，展望 IC 載板市況，副總呂連瑞表示，依據南電目前廠房及客戶規劃，IC 載板不僅今年供需持續緊張，明年將更吃緊，不論是現有產能以及新規劃產能，皆已被客戶預定光，預計 2023 年仍供不應求。閱讀全文...

鴻海旗下樺漢未來 5 年獲利每年雙位數成長 股價要重返榮耀

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 昨 (3) 日召開股東會，董事長朱復銓表示，現階段首要目標是提升利潤率，在新的營運及商業模式下，樺漢未來 5 年獲利每年都可望雙位數成長，獲利提升下，能帶動股價重返榮耀。閱讀全文...

漢磊終止連十季虧損 Q2 轉盈 上半年每股賺 0.07 元

漢磊 (3707-TW) 昨 (3) 日公告第二季財報，受惠接單暢旺、產能滿載，單季、上半年營運順利轉盈，第二季稅後純益 4091 萬元，每股純益 0.13 元，終止連十季虧損頹勢，上半年每股純益 0.07 元。閱讀全文...

群創 Q2 三率攀峰大賺 214 億元 EPS 2.05 元寫新猷 上半年每股賺 3.22 元

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (3) 日公布第二季財報，受惠各國逐步解封、經濟復甦，品牌拉貨力道強勁，加上面板報價續揚，單季大賺 214.18 億元，創歷史新高，毛利率、營益率、淨利率也同步改寫新高，單季每股純益 2.05 元，上半年純益 329.9 億元，較去年虧轉盈，每股賺 3.22 元。閱讀全文...

世界 Q3 營收估季增至少 13% 寫新猷 毛利率上看 46%

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 昨 (3) 日召開法說，預估第三季營收將達 115-119 億元，相當於季增 13-17%，為連兩季站穩百億元大關，毛利率上看 46%，營收可望再締新猷，毛利率則將續創近 14 年來新高。閱讀全文...