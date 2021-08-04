〈零接觸金融〉中信銀電子支付交易金額倍增 首推錢包綁定管理

因應新冠肺炎疫情發展，零接觸金融正夯，中信金 (2891-TW) 旗下中信銀行今 (2021) 年上半年綁定電子支付交易金額翻倍成長，有鑑於需求持續升溫，7 月底於 Home Bank APP 率先推出「錢包綁定」功能，方便客戶檢視中信卡綁定行動支付、銀行帳戶連結電子支付的狀況。

疫情改變民眾支付習慣，根據金管會統計，臺灣行動支付使用人數在今年 5 月已突破 1,352 萬人，年增率達 56%。中信銀行進一步分析，客戶使用銀行帳戶綁定電子支付現況，累計至今年 6 月底，綁定數近 150 萬，年增率達 63%，交易金額年增率逾 100%。

中信銀行 Home Bank APP 客戶數逾 400 萬，內部統計今年 6 月平均每月每人登入的次數達 10 次，行動銀行轉帳交易次數更突破 1000 萬筆，較去年同期大幅成長 42%，反映客戶對零接觸金融需求持續提升。

中信銀行表示，正因看到客戶需求漸增，推出「錢包綁定」功能，首波與電子支付業者 LINE Pay Money 合作，同時整合 Apple Pay、Google Pay 兩大國際行動支付服務，為全臺首家提供一站式行動支付管理平臺的銀行，未來亦將攜手 icash Pay 等電子支付業者，讓「錢包綁定」功能更為完整。

至於使用方式，客戶只要登入 Home Bank APP 後，從功能總覽進入行動支付區，即可找到「錢包綁定」功能，在此可查詢中信卡綁定行動支付、銀行帳戶連結電子支付帳戶的資訊，亦可快速進行綁定，客戶不用逐一打開各個 APP 檢視或綁定，快速又省時。