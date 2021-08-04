市場下挫後，這些投資比特幣的上市公司開始虧錢了

特斯拉、Square、MicroStrategy 和美圖的比特幣持倉在二季度均出現了減值虧損。

原文標題：《投資比特幣的上市公司開始虧錢了》

撰文：司林威

來源：界面新聞

2021 年一季度，以比特幣爲首的加密資產在後疫情時代的流動性寬鬆盛宴中，開始出現瘋漲行情，華爾街及全球機構資金聞風而動，高盛、大摩等投行爲機構客戶提供敞口，Coinbase 作爲受監管認可的交易平臺提供合規的投資渠道。

在此背景下，一些科技公司和上市企業紛紛喫起了「螃蟹」，將比特幣作爲資產配置手段，納入了公司的負債表。

全球最大電動汽車廠商特斯拉就是最典型代表，在首席執行官的率領下一舉投入 15 億美元重倉比特幣。一季度財報公佈時，特斯拉憑藉減倉 10% 的比特幣大賺 2.72 億美元，成功使特斯拉的淨利潤扭虧轉正。

看到特斯拉嚐到甜頭，Square、美圖等公司紛紛跟進，想要藉助加密貨幣獲得投資收益。

但隨着全球監管風向的變化，加密貨幣市場劇烈波動。到了二季度財報發佈時，機構投資者也開始出現減值虧損。以特斯拉爲首的上市公司也被市場割了「韭菜」。

7 月 26 日，特斯拉在美股收盤後公佈了二季度財報。財報顯示，特斯拉在 2021 年第二季度營收 119.6 億美元，同比增長 98%。

雖然特斯拉 Q2 財報數據非常亮眼，超出市場預期。但其比特幣相關資產減值 2300 萬美元，根據會計準則， 減值意味着在二季度財務覈算時，當時比特幣價格已跌穿特斯拉成本線，所以特斯拉要在報表中報告該減值。

手裏擁有近 4 萬枚比特幣的特斯拉浮虧 2300 萬美元，其它公司也不能倖免。

除了馬斯克以外，另一個加密貨幣硬核支持者是推特創始人傑克·多西，他旗下的另一家移動支付公司 Square 也重倉了比特幣。

8 月 1 日，Square 發佈股東信，宣佈了第二季度財務數據。Square 在報告中透露，其總毛利潤同比增長 91%，達到 11.4 億美元。和特斯拉一樣，財報數據較爲亮眼。但其比特幣投資出現了 4500 萬美元的減值損失。

據 Bitcoin Treasuries 的數據，Square 目前持有 8027 個比特幣。Square 一共買過兩次比特幣，2020 年 10 月首次購買 4709 個 BTC 後，2021 年 2 月 Square 又加倉了 1.7 億美元增持了 3318 個比特幣。

特斯拉共投資 15 億美元比特幣，一季度套現 2.72 億美元后，二季度浮虧 2300 美元，實際頭寸並未出現虧損。但跟着特斯拉的 Square 就有些難受。

Square 總共投資 2.3 億美元比特幣，暫未公佈過減倉，截止二季度已經浮虧 4500 萬美元，未等到該筆投資獲得回報，Square 已經虧了 19%。

而另一家公司的比特幣減值直接超過數億美元，但還決議繼續加倉比特幣。

這家有些「瘋狂」的上市公司是 MicroStrategy 微策資本，他們的決策竟然很像一個輸紅眼的賭徒，不僅不離場，還要借錢加倉。

這是一家「古老」的科技公司，主營商業營銷軟件業務，在 2020 年以前，該公司股價長期低迷。但其創始人邁克爾·塞勒是個比特幣狂熱愛好者，自 2020 年起至今，該公司不斷增持比特幣，目前已經是世界上持有比特幣最多的上市公司。

7 月 30 日，MicroStrategy 公佈了第二季度財報。截至 2021 年 6 月 30 日，MicroStrategy 持有約 105,085 枚 BTC，賬面價值爲 20.51 億美元，自收購以來減值損失爲 6.896 億美元。其中第二季度比特幣出現了 4.25 億美元的減值虧損。

在接受彭博社採訪時，邁克爾·塞勒稱：「我們繼續對我們加密資產戰略的實施結果感到高興。我們最近的融資使我們能夠擴大我們的數字資產，現在已超過 105,000 個比特幣。展望未來，我們打算繼續在我​​們的加密資產戰略中部署額外的資金。」

MicroStrategy 的創始人並不是開玩笑，鉅虧 6.896 億美元，但他還要繼續加倉。

早在 6 月 15 日，比特幣價格已經跌至 3 萬美元，MicroStrategy 就宣佈將使用私募發售所得的 4.88 億美元債券資金購買比特幣，該公司表示，出於同樣的原因，它還可能出售高達 10 億美元的股票來購買比特幣。

在這麼瘋狂的投資策略面前，來自中國的美圖公司就顯得平淡一些，它是機構中公開大筆持倉以太坊的上市公司，但其比特幣投資同樣出現浮虧。

7 月 6 日，港股上市公司美圖科技發佈公告，確認該公司投資的比特幣公允價值截止於 2021 年 6 月 30 日減少 1730 萬美元，美圖將於中期業績內確認爲減值虧損。截止於 2021 年 6 月 30 日投資的以太坊公允價值增加了 1470 萬美元，但由於未出售該筆以太坊，該公司將不會於中期業績中確認該筆投資爲重估收益。

共投資 1 億美元加密貨幣，賬面虧損記錄爲 1730 美元，美圖科技也在加密貨幣市場吃了個小虧。

不管是 1 千萬美元還是 6 億美元，這些大型機構爲何都陷入比特幣虧損，表面原因都是自 5 月來，全球監管風向的變動，造成比特幣出現累計超 50% 的價格回調，一下子跌穿了衆多機構投資者的成本線。

當時比特幣價格峯值爲 6.4 萬美元，在 5 月 19 日當晚觸及 30000 美元低點，此後就一直在 3-4 萬美元之間保持震盪。

對於大部分機構投資者來說，他們的加倉成本多超過 50000 美元，加倉節點也集中於 2021 年一季度期間，屬於典型的「追高」行爲，隨着比特幣價格的暴跌，機構投資者一下也被「套牢」。

但由於機構投資者有更完善的風險控制能力和資金儲備，其對於投資回報的耐心相比散戶要更加理性，這些上市機構在財報中都未透露出任何想要減倉和清倉加密貨幣的想法，一些創始人也都表示堅定看好加密貨幣的長期未來。