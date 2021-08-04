〈順藥法說〉尿毒搔癢症新藥臨床本季解盲 國際藥證陸續到手

順藥 (6535-TW) 董事長林榮錦今 (4) 日表示，除了缺血性腦中風新藥 LT3001 有望成為下一個營運成長動能外，其他新藥也將有斬獲，包括尿毒搔癢症外用膏藥 LT5001 一期試驗預計本季公布數據、長效止痛針劑 LT1001 明後年將陸續取得國際藥證。

順藥開發的長效止痛針劑 LT1001 已在台灣與新加坡上市，並向泰國、馬來西亞、韓國及烏克蘭等國家申請藥證，預計明、後年將陸續取證，其中，韓國與烏克蘭藥證有望最先到手。

林榮錦指出，長效止痛針劑最大市場為中國，目前在當地執行三期臨床試驗，預計年底前完成收案，2023 年取證，預期最大銷售量上看 150 萬支。

歐美布局方面，林榮錦表示，雖然長效止痛針劑已完成臨床試驗並取得部分國家藥證，但受限歐美當地法規，需再執行新的臨床試驗，初估費用達 5000 萬美元，因此傾向尋找合作夥伴共同執行試驗。

尿毒搔癢症外用膏藥 LT5001 方面，正在台灣執行洗腎患者臨床一期試驗，其試驗進入尾聲、整理相關數據，預計本季公布結果。林榮錦指出，目前全球僅日本與韓國有一款尿毒搔癢適應症上市藥物，或是透過口服、針劑方式減緩病患搔癢症狀。

據統計，全球末期腎臟病或已接受洗腎治療的病患約 700-800 萬人，其中尿毒搔癢症病患佔 4 成、達 300 萬人，林榮錦表示，目前全球尚未有外用藥膏藥物，LT5001 有望搶攻該市場。