錸寶併入集團電池業務 7月營收1.94億元跳增近3成

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 今 (4) 日公告 7 月營收，由於斥資 9500 萬元入主同集團來穎科技，主導電池模組業務發展，單月營收規模放大至 1.94 億元，月增 26.7%、年增 29.3%，創下 2019 年以來，近 31 個月新高，累計前 7 月營收達 12.6 億元、年增 45.1%。

錸寶本業為 PMOLED，受過去幾年產業競爭，近年逐步往少量多樣、高值化產品布局，今年以來旗下網通、家電產品動能強勁，但受限 IC 供應吃緊仍無法完全滿足客戶訂單，目前訂單能見度已到年底，也與客戶商談明年訂單。

隨著本業逐步穩健，錸寶近年也配合集團持續發展能源產業，其中，錸寶專注電池模組事業布局，今年除拿下金頂電池 (Duracell) 台灣總代理授權外，也投資約 1.29 億元，取得 3C 電池模組商達振能源約 21.39% 持股，並依持股比例認列獲利。

錸寶也因應集團組織重組，上月宣布參與母公司錸德 (2349-TW) 旗下電池模組製造商來穎現金增資，將持股比例拉升至 95%，也進一步主導集團電池模組事業發展，據了解，集團內部自行開發的電池模組產品已有斬獲，預計本季正式出貨，產品以半導體機器設備上的不斷電系統為主，可望逐步貢獻營運。