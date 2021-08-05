美國7月ISM非製造業PMI攀升至64.1 創歷史新高
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美國週三 (4 日) 公布 7 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 報 64.1，在消費支出從商品轉向服務的推動下，已連 14 個月成長，更勝今年 5 月的紀錄，並改寫新高，顯示美國服務業正快速擴張。
7 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：
- 商業活動生產指數報 67.0，前值 60.4
- 新訂單指數報 63.7，前值 62.1
- 僱傭指數報 53.8，前值 49.3
- 供應商交貨指數報 72.0，前值 68.5
- 存貨指數報 49.2，前值 49.9
- 原物料價格指數報 82.3，前值 79.5
- 未完成訂單指數報 63.5，前值 65.8
- 新出口訂單指數報 65.8，前值 50.7
- 原物料進口指數報 51.6，前值 58.2
- 庫存景氣指數報 40.3，前值 37.2
ISM 服務業調查委員會主席 Anthony Nieves 指出，數據顯示，服務業已連 14 個月成長，在過去 138 個月中，除其中 2 個月下跌外，其餘月份均持續成長。
Nieves 說，儘管美國目前仍受勞動力短缺影響，但僱傭指數已較 6 月改善，反映經濟正在成長，但原物料短缺、通膨與運輸問題將持續為供應鏈帶來負面影響。
反映交貨時間的供應商交貨指數為 72，強勁的需求為供應鏈帶來壓力，與日前公布 ISM 製造業調查報告顯示的供應鏈與價格壓力緩解情況，形成鮮明對比。
原物料價格指數自 6 月的 79.5 飆升至 82.3，創下近 16 年新高，有部分經濟學家擔憂，高通膨恐將比聯準會 (Fed) 預期來得更久。
新訂單指數由 62.1 升至 63.7，由於庫存偏低，加上庫存景氣也不高，新訂單指數未來數月可望進一步增長，此外，因企業第 2 季迅速消耗庫存，零售商庫存遠低於正常水平。
ISM 服務業 PMI 創下新高，再加上 7 月僱傭指數從 6 月的 49.9 回升至 53.8，對即將於週五 (3 日) 發布的 7 月非農報告來說是好兆頭。
路透社對經濟學家進行調查後表示，繼 6 月新增 85 萬人後，美國 7 月非農就業可望新增 88 萬人，雖然官方公布的失業人數仍高達 950 萬人，雇主仍在努力招聘員工，填補創紀錄的 920 萬個工作職缺。