〈財報〉任天堂首季純益大減13% Switch主機銷量年減22%

日本電玩大廠任天堂 (Nintendo)(7974-JP) 週四 (5 日) 盤後公布最新財報。2021 年度 (至 2022 年 3 月) 第一季的純益報 927 億日圓、較去年同期減少 12.9%。硬體銷售主力的「Nintendo Switch」遊戲機在第一季賣出 445 萬台、年減 22%；軟體部分也因為 Switch 平台遊戲《集合啦！動物森友會》在去年熱銷的關係，使得第一季的軟體銷售年減 10% 至 4529 萬套，明顯回落。營收表現年減 9.9% 至 3226 億日圓。

在全年度的財測方面，合併營業利益預測將達到 5000 億日圓 (年減 22%)，與 2021 年 4 月所公布的初期計畫相同；Refinitiv 的 IBES 所整理出的 19 名分析師預測中數報 6248 億日圓，大幅超越任天堂的預測數字。

另外任天堂也在同 (5) 日宣布，最高將花費 1000 億日圓來實施庫藏股。要在 9 月 15 日之前，以 180 萬股為上限來買回自家股票，相當於已發行股票 (不含自有股) 的 1.5%。而此次買回的全部股票，也會在 9 月 16 日辦理庫藏股註銷。

任天堂股價週四 (5 日) 收在每股 56490 日圓，較上個交易日上漲 1.75% 或 970 日圓。

基於日本會計準則的 2021 年度第一季合併財報關鍵數據：

營收報年減 9.9% 至 3226 億日圓。

營業利益報年減 17.3% 至 1197 億日圓。

經常利益報年減 14.4% 至 1286 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 12.9% 至 927 億日圓。

基於日本會計準則的 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 全年財測關鍵數據：

營收預測年減 9.0% 至 1.6 兆日圓。

營業利益預測年減 22.0% 至 5000 億日圓。

經常利益預測年減 29.3% 至 4800 億日圓。

歸屬公司股東純益預測年減 29.2% 至 3400 億日圓。

所有的財測數據都與該公司在 2021 年 4 月所公布的初期計畫相同。