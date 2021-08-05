政策面重挫陸股 法人看好短線逢低布局契機

陸股近期在政策壓力下震盪走跌，投信認為，陸股雖有政策調整壓力，但仍有企業獲利基本面支撐，後續可觀察官方政策何時明朗，而股價短線震盪拉回反而可視為逢低布局的契機。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭表示，近期陸港股不僅教育類股下挫，這波監理壓力對股市的衝擊波網路股，導致陸股整體表現欠佳，但從政策面來看，官方的政策並非想要摧毀中國的網路產業，而這波的政策面衝擊反而可伺機尋找價格後買點。

蔡宛庭進一步指出，從投資面來看，中國股市雖遭遇逆風，但現階段卻是以多元資產布局全球市場，掌握經濟復甦，尤其股市在疫情後市場持續呈現輪動，看好歐洲持續復甦之下，可再有補漲機會，新興市場則可期待個別股市或個股表現。

富達國際亞洲股票投資總監缪子美指出，監理新制恐威脅私人補教業營利，導致市場出現恐慌賣壓，下跌也是合乎情理，預期中國可能開始擴大對各行業嚴監理，但即便如此也無須過度擔憂。

缪子美認為，從長線投資來看，近期股市拋售潮，反而創造逢低進場的機會，尤其是成長展望持續看好的公司，儘管某些產業面臨政策壓力，但預估中國在未來十年內仍有可觀的 GDP 成長，隨著所得差距縮小，中國的中產階級應該也會繼續擴大，並擁有更高的購買力。