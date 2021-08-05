【永豐期貨】資金轉回流電子股 台股險守17600點

期貨走勢

台指期週四下跌 27 點至 17544 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 59.12 點，電子期逆價差擴至 - 2.03 點，金融期逆價差擴至 - 19.31 點。現貨部分，三大法人買超 30.09 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3225 口至 - 14164 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 2965 口至 - 30283 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2183 口至 - 21076 口。

週三美國公布 ADP 7 月民間部門就業人口僅增加 33 萬人，遠不如市場預估的增加 65.3 萬人，此外聯準會副主席發表鷹派言論，預測 2023 年開始升息，道瓊下跌 0.92%，標普 500 下跌 0.46%，那指上漲 0.13%，費半上漲 1.18%。台股今天多於盤下震盪，雖一度翻紅，但賣壓相對較重，最低來到 17566.72 點，終場加權指數下跌 0.12%，收 17603.12 點，守住 17600 點關卡。電子權值股來看，台積電於平盤震盪收平盤 596 元，大立光最高來到 2910 元，終場收 2880 元，上漲 0.87%，聯電續強上漲 4.79%，收 63.4 元，整體來看，族群資金面可見傳產原物料族群轉弱，資金回流到電子股，加上成交量縮減，本周將公布非農數據，市場觀望氣氛轉濃，短期大盤預期呈震盪整理，須待量能的回升。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 升至 1.25。VIX 指數下跌 1.04 至 19.38。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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