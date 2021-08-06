〈財報〉大眾開始外出用餐 Yelp第二季創6年來最高營收成長 盤後漲近13%

Yelp (YELP-US) 發布了自 2015 年以來的最佳季度增長，顯見後疫情時期，這家由廣告支持的美國最大商店評論服務從經濟重啟中受益良多，激勵盤後漲近 13%。

Yelp 週四收漲 3.53% 至 37.20 美元，盤後大漲近 13%，報 42.03 美元。

第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街共識預期

營收：年增 57% 至 2.572 億美元 vs. 2.46 億美元

EPS： 5 美分 vs. 虧損 9 美分

調整後 Ebitda：年增 473% 至 6380 萬美元

第二季營收與去年同期相比相當輕鬆，因為去年同期該公司營收年率下降 32% 至 1.69 億美元，但就算與 2019 年同期營收 2.47 億美元相比也高出 4%。去年同期每股虧損 33 美分。

去年同期調整後 Ebitda 為 1110 萬美元，第二季調整後 Ebitda 也較 2019 年同期的 5490 萬美元高出 16%。調整後的 Ebitda 利潤率達到 25%，較一年前高出 18 個百分點。

第三季財測關鍵數據

營收：2.55 億美元至 2.65 億美元之間 (符合華爾街預估中值)

調整後 Ebitda ：4500 萬美元至 5500 萬美元

全年上修後預期關鍵數據 vs 上修前數據

營收：10.1 億美元至 10.3 億美元 vs. 10 億美元至 10.2 億美元

調整後 Ebitda ：2 億美元至 2.2 億美元 vs. 1.75 億美元至 1.95 億美元

該公司財務長 David Schwarzbach 表示，自上回公布財報以來，公司已執行庫藏股 7500 萬美元的普通股。該公司今日再將庫藏股授權範圍擴大 2.5 億美元，使總庫藏股金額達 3.45 億美元。

Schwarzbach 表示，由於越來越多的人使用 Yelp 服務預訂餐廳，Yelp 第二季「用餐就坐」人數創下歷史新高，季增 70%，且較 2019 年第二季相比也高出 45% (去年同期因疫情而關閉室內用餐，因此與去年相比的意義不大)。

Schwarzbach 也指出，Yelp 第二季來自「餐廳，零售和其他」類別的廣告營收達 9200 萬美元，較前季 8100 萬美元的成績再往上提升 14%。

與此同時，服務業務的廣告營收年增 39%，也較 2019 年第二季上升 23%。

然而，雖然進入後疫情經濟重啟時期，但面臨 Delta 變種病毒的威脅，Schwarzbach 表示公司正在監控情況，且消費者確實擔憂加劇，已出現減少戶外活動的趨勢，但會在信心回升時再次外出。

他指出，雖然一些地方恢復戴口罩的規定，但 70% 美國成年人已至少接種了第一劑疫苗，情況與一年前大不相同。

Yelp 今日也公布了一些工具，餐廳可以用來在網站清單上標明，是否要求員工和顧客接種疫苗。