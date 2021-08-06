〈財報〉大眾開始外出用餐 Yelp第二季創6年來最高營收成長 盤後漲近13%
Yelp (YELP-US) 發布了自 2015 年以來的最佳季度增長，顯見後疫情時期，這家由廣告支持的美國最大商店評論服務從經濟重啟中受益良多，激勵盤後漲近 13%。
Yelp 週四收漲 3.53% 至 37.20 美元，盤後大漲近 13%，報 42.03 美元。
第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街共識預期
第二季營收與去年同期相比相當輕鬆，因為去年同期該公司營收年率下降 32% 至 1.69 億美元，但就算與 2019 年同期營收 2.47 億美元相比也高出 4%。去年同期每股虧損 33 美分。
去年同期調整後 Ebitda 為 1110 萬美元，第二季調整後 Ebitda 也較 2019 年同期的 5490 萬美元高出 16%。調整後的 Ebitda 利潤率達到 25%，較一年前高出 18 個百分點。
第三季財測關鍵數據
全年上修後預期關鍵數據 vs 上修前數據
該公司財務長 David Schwarzbach 表示，自上回公布財報以來，公司已執行庫藏股 7500 萬美元的普通股。該公司今日再將庫藏股授權範圍擴大 2.5 億美元，使總庫藏股金額達 3.45 億美元。
Schwarzbach 表示，由於越來越多的人使用 Yelp 服務預訂餐廳，Yelp 第二季「用餐就坐」人數創下歷史新高，季增 70%，且較 2019 年第二季相比也高出 45% (去年同期因疫情而關閉室內用餐，因此與去年相比的意義不大)。
Schwarzbach 也指出，Yelp 第二季來自「餐廳，零售和其他」類別的廣告營收達 9200 萬美元，較前季 8100 萬美元的成績再往上提升 14%。
與此同時，服務業務的廣告營收年增 39%，也較 2019 年第二季上升 23%。
然而，雖然進入後疫情經濟重啟時期，但面臨 Delta 變種病毒的威脅，Schwarzbach 表示公司正在監控情況，且消費者確實擔憂加劇，已出現減少戶外活動的趨勢，但會在信心回升時再次外出。
他指出，雖然一些地方恢復戴口罩的規定，但 70% 美國成年人已至少接種了第一劑疫苗，情況與一年前大不相同。
Yelp 今日也公布了一些工具，餐廳可以用來在網站清單上標明，是否要求員工和顧客接種疫苗。