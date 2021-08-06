〈商品報價〉BCI創3個月新高 鐵礦砂暴跌逾7%

塞港與缺船嚴重，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 週四 (5 日) 上漲 58 點，或 1.75% 至 3376 點，續站一個月高點；海岬型運費指數 (BCI) 則攀上 3 個月新高。國際鐵礦砂因需求利空擴大，重挫逾 7%。

海岬型運費指數 (BCI) 大漲 112 點，或 2.6% 至 4414 點，創下 3 個月新高；平均日租金增加 933 美元至 36608 美元。

船舶經紀人 Fearnleys 表示，由於天氣因素、因防疫而耗時的船員輪替程序，加上中國塞港嚴重折損運力，導致海岬型船運價更加堅挺。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 攀升 60 點，或 1.79% 至 3418 點；平均日租金上升 536 美元至 30758 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 則攀升 13 點，或 0.44% 至 2996 點。

市場憂心中國未來數月將對鋼鐵產量祭出更多限制，加上疫情復燃，恐衝擊中國經濟成長減緩，鐵礦石需求利空籠罩，天津港進口價暴跌 7.15% 至 170.1 美元；連續月紐約鐵礦石同步下挫 6.7% 至 166.35 美元。