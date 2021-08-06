〈台股盤後〉電子股斷電 台股跌76點收17526點 周線終止連二黑

美股三大指數收紅，但台股今 (6) 日在晶圓雙雄拖累電子權值股領跌下，一度重挫百點，不過，買盤轉進航運股，扮演撐盤角色，跌勢逐步收斂，加權指數終場下跌 76.84 點、收 17526.28 點，成交量 3977.98 億元，周線終止連二黑，單周上漲 278.87 點。

權王台積電終場下跌 0.83%、收在 591 點；大立光更弱勢，下跌 1.38%、收在 2840 元；剛迎娶旺宏的鴻海股價逆勢收漲 0.44%、收在 112.5 元，但旺宏則跌超過 3%；至於其他的大型權值股，聯電、面板雙虎、聯發科都是壓盤重心。

電子權值股雖然疲弱，但電動車族群坐擁拜登電動車計畫利多，鋰電池、整流二極體逆勢收紅，鋰電池立凱 - KY 亮燈漲停，長園科也大漲 8%，聚和勁揚站穩月線之上；整流二極體部分，朋程也飆漲停，台半、統懋、麗正都逆勢上揚。

航運股也是今天盤面最強焦點，散裝航運氣勢最強，中航、四維航都收漲停板，志信、萬海、陽明、慧洋 - KY、長榮、台航都飆風揚帆，推升航運指數上漲近 3%。

整體來說，當沖降溫，近期台股明顯呈現量縮，今日指數壓回再攻，主要來自航運族群敗部復活，力撐大盤跌勢收斂，但近期量能無法有效放大，在多空因素交雜下，指數震盪格局不變，預期 17700 點以上壓力相當沈重。