日本車燈大廠Koito 加碼投資美國ADAS新創公司Cepton

據《日本經濟新聞》6 日 (週五) 報導，全球知名車燈廠商日本 Koito(小糸製作所)(7276-JP) 宣布要再砸下 5000 萬美元 (約 55 億日圓) 來投資美國從事光達 (LiDAR) 等先進駕駛輔助系統 (ADAS) 設備生產的 Cepton Technologies。

Koito 方面沒有公布出資比例，並且表示 Cepton 不會被他們納入旗下、也不合乎權益法適用公司規定。而過去在 2020 年 2 月的時候，Koito 就曾經投資 Cepton，當時金額也大約是 55 億日圓。

Cepton 正打算讓公司股票上市，而 Koito 選在這個時間點提高出資比例，目的也是為了加深彼此之間的合作關係。

Cepton 是一家創立於 2016 年的新創公司，主要從事汽車自動駕駛技術及 ADAS 先進駕駛輔助系統所需之高精準感測器的研發生產。該公司正打算透過 SPAC(特殊目的收購公司) 方式，來讓股票在美國 NASDAQ 交易所掛牌。

Koito 方面表示，該公司正在仔細調查這次追加出資對業績所造成的影響。Koito 從 2018 年開始，就和 Cepton 共同進行車用感測器的研發，目標要在 2023 年的時候投入量產。