長榮、陽明、萬海周線全翻紅 近期回穩即有右肩反彈？

相較於七月行情的動盪，台北股市進入八月份的第一週，在外資連續買超的推波助瀾下，不只大盤重新站回 17600 點，電子類股的成交比重更是連續出現久違的 60%。儘管如此，市場多數投資人最想知道的還是，七月從最高點拉回、跌幅一度超過 50% 的貨櫃三雄，本週在季線附近已沒再出現跌停的場景，尤其週五 (8 月 6 日) 再次全面大漲，航運股的資金比重也重新看到 30%。

撇開二度被處置的陽明 (2609-TW) 不談，萬海 (2615-TW) 八日不破低、長榮 (2603-TW) 七日不破低，在市場當沖熱度削減、浮額清洗過後，貨櫃三雄三檔股票的週Ｋ全數翻紅，近期到底能不能擺脫前兩個禮拜全數只有三天短命反彈的窘境，真實上演一段完整反攻的機會？

首先是週五 (8 月 6 日) 盤中只差 0.5 元就漲停的 2615 萬海，如果大家還記得先前 7 月 22 日只差 1 元落跌最後在午尾硬拉到翻紅，以及 7 月 29 日連續兩天上攻漲停鎖死的前車之鑑，自然會意識到簡單利用大戶頸線關鍵價，來檢視強弱的重要性。因為不論是 7 月 22 日看似強勁的長下影線，或是 7 月 29 日讓普遍投資人誤以為底部確認的漲停板，兩次的結果都讓躁進抄底的資金換來跌停反咬的套的下場。

所以 246 元的成本頸線能不能連續三天收盤站穩，才是一段實質跌深反彈，或是確認季線回穩進而「右肩反彈」的第一道關卡。任何的拉抬或漲停板，只要無法在收盤看到 246 元，皆以弱勢來看待。不論是手中沒船票應維持觀望，進場搶到反彈的朋友更要有見好就收的準備。

相同的標準來檢視市值最大，且連續七個交易日明顯在季線出現撐盤防守的長榮。早在 7 月 23 日也曾出現過站回大戶頸線 148 元的「一日假象」，關鍵都是無法連續三天有效收復大戶成本，所以與萬海相同皆是在市場投資人蜂湧搶進的情況下，下一個交易日即反向摜壓到跌停。

所以貨櫃三雄要解讀眼前已轉趨回穩的股價是否轉強，並不是單就一個交易日的收紅或漲停，而是要以各自股價自 6 月 23 日後推升大盤指數攻萬八的「大戶成本頸線」來過濾，長榮在 148 元、陽明在 146 元、萬海在 246 元，任何拉抬或漲停只要不到關鍵價皆視為弱勢，投資人不宜貿然搶進或攤平。

至於市場普遍認為季線扣抵有效止穩，整體航運股即有一段築底反攻的討論，我則要提醒大家從八月份第二週開始，無論是長榮、陽明、萬海任何一檔股票，或是一檔接一檔收盤輪流站上大戶成本頸線，形成「連續三天的有效收復」，航海王攻勢的延伸，另有一道檢視股價是否維持強勢整理的關鍵價位，長榮在 197 元、陽明在 195.5 元、萬海則在 300 元。八月期間航海王若真有一波反攻的走勢，任何拉抬或漲停只要未能達到強勢整理標準，逢高恐怕仍要站在賣方，以收回手中的資金為優先。

不管右肩反彈的討論是否太早，或是不切實際。在市場部分手握船票的投資人，多數仍有「財報行情」可以期待的情況下，我在前面兩個禮拜分享給大家的看法依舊不變，只要長榮、陽明、萬海無法出現有效買盤，讓股價分別拉回到 148 元、146 元與 246 元之上來整理。

眼前進入八月即不再破低的三兄弟，除了仍得各自搶救自己的股價，中期命運共同體的表現恐怕進入一段整理期。即便一段的反彈攻勢真的出現了，只要收盤不足以站上強勢整理表態的關鍵價，逢高操作應以收回資金 (棄船逃生) 為先。同時以技術線型「調整週期至與大盤同步」來思考，接下來的八月、九月，貨櫃三雄洗籌打底的位置，也許會在市場普遍預期之外的半年線 (120MA) 扣抵值。

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