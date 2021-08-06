咖啡調度成本上揚 日本知名業者宣布調漲20%

據《日本經濟新聞》6 日 (週五) 報導，日本知名咖啡廠商 Key Coffee(2594-JP) 在 6 日表示，從 2021 年 10 月 1 日之後出貨的家用咖啡產品，售價將調漲 20% 左右。

這是該公司自 2014 年以來在相隔 7 年之後，再次調高咖啡產品售價，對象為一般家用的普通咖啡 (Regular Coffee) 等。售價調漲原因與咖啡豆的市場行情高漲、物流費用增加、以及日圓走貶等因素有關，導致調度成本上揚。

舉例來說，該公司「Premium Stage」200 公克粉狀咖啡的建議售價，預估會從原本的 753 日圓調漲到 900 日圓左右。關於銷售給一般餐飲業者的業務用咖啡，在價格方面也會陸續作出調整。

而在日本國內的咖啡業者方面，不光是 Key Coffee 有調漲咖啡產品價格的規劃，其他像是 UCC 上島咖啡或是味之素 AGF 等業者，也分別於日前宣布將調漲咖啡價格，大家也都不約而同的將售價調升 20% 左右。

其中，UCC 上島咖啡將從 2021 年 9 月 1 日起算的出貨部分，調高家庭用普通咖啡售價約 20%。該公司過去在 2014 年 11 月的時候曾經調漲約 25%，與這回調漲約相隔 7 年。

味之素 AGF 方面，家庭用咖啡產品售價也會從 2021 年 10 月 1 日起算的出貨部分，調高約 20% 左右，是該公司自 2011 年以來首度調高價格。