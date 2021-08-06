文曄Q2純益季增33% 每股賺2.54元 再創新高

半導體通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (6) 日公告第二季財報，稅後純益 20.01 億元，季增 33%，年增 1.54 倍，每股純益 2.54 元，連續 2 季改寫新高；上半年累計純益 35.11 億元，年增 1.5 倍，每股純益 4.45 元。

文曄第二季營收 1020.96 億元，季增 5%，年增 37%，毛利率 4.12%，季增 0.57 個百分點，年增 7.77 個百分點，營益率 2.63%，季增 0.57 個百分點，年增 1.04 個百分點；稅後純益 20.01 億元，季增 33%，年增 1.54 倍，每股純益 2.54 元。

文曄上半年營收 1997.42 億元，年增 31%，毛利率 3.84%，年增 0.57 個百分點，營益率 2.35%，年增 0.81 個百分點；稅後純益 35.11 億元，年增 1.5 倍，每股純益 4.45 元。

文曄第二季受惠各產品線出貨優於預期，加上產品組合轉佳，營收、毛利率均優於財測預期，EPS 也連續兩季創新高。

展望第三季，文曄財測預期，營收將介於 1160-1220 億元，季增約 13-19%，毛利率 3.65-3.85%，營益率約 2.3%-2.5%。業外也將認列祥碩 (5269-TW) 股利收入，估約 2 億元。

就產品應用來看，文曄指出，第三季手機客戶因新機推出，開始大量拉貨，將帶動營收大幅成長，其他應用領域如網通、電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等，需求穩定成長，但面臨供應吃緊，預估營收將微幅成長。