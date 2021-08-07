〈紐約匯市〉非農數據報捷美元走高 創6月中以來最大周漲幅

周五 (6 日) 公布 7 月非農數據與失業率優於市場預期，激勵美元大幅上漲，本周美元上漲 0.66% 創 7 周以來最佳，良好的就業數據也正在為聯準會 (Fed) 收緊寬鬆貨幣政策鋪路。

美國勞動部周五公布最新報告，7 月非農新增就業逾 94 萬人，創近 1 年新高，失業率降至 5.4%，雙雙優於市場預期。優異的就業表現推高周五債券殖利率，Fed 可能會迅速採取行動收緊美國貨幣政策。

周三紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 強勢走高，最終上漲 0.58% 至 92.78，總計本周上漲 0.66%，創 7 周以來最大單周漲幅。

美元指數 (圖: Anue)

美元兌日元和瑞士法郎避險貨幣也強升，美元對日圓 上漲 0.43% 至 110.23 日圓，美元對瑞士法郎上漲 0.77% 至 0.9138 法郎。美元強升反映出風險偏好情緒以及升息的吸引力。

非農好消息重新點燃美元多頭動能，Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 本周發表聲明，暗示升息條件最早可能在 2022 年末達標。 Fed 官員表示，就業的改善對於進一步收緊額外貨幣政策而言至關重要。

克拉里達言論提振美國國債殖利率，在經歷 5 周的下跌後，美國長債殖利率周五上漲至 1.3%，本周跌幅收斂至 0.03%，而不包括通膨在內的實質利率則已連續 6 周下跌。

受德國工業訂單數據疲軟影響，歐元兌美元下跌 0.6% 至 1.1761 美元。英鎊兌美元則下跌近 0.4% 至 1.3871 美元。此外，與美國就業數據相反，加拿大國內就業報告顯示 7 月份新增就業崗位遠遠低於預期，使周五美元兌加幣上漲 0.4% 至 1.2546 加幣。

不過，分析師警告，未來需要更多強勁的就業報告來推動美國殖利率再次大幅上升，富國證券策略師發現， 10 年期美國國債殖利率經常在就業數據公布後幾天內出現不一樣的變化。

市場接下來將關注 Fed 決策者本月在懷俄明州 Jackson Hole 舉行的全球央行年會。fxstreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 認為，在 Fed 官員表示願意撤回經濟支援前，匯率不太可能出現大幅波動。

Trevisani 表示：「Fed 向美國經濟注入的資金龐大，而且透過外溢效應，向全球其他地區注入的資金比其他央行還多。」當 Fed 對美國就業成長有信心以提高利率，意味著全球經濟可能足夠強勁以支撐風險較高的貨幣，而不是美元。

路透近期對策略師進行一項調查顯示，大多數人預測明年美元將下跌。倫巴第奧迪爾集團外匯戰略全球主管 Vasilieos Gkionakis 表示：「目前經濟週期正處於成長階段，且全球貿易將保持相對穩定，這將為美元帶來一些下檔壓力。」

虛擬貨幣方面，比特幣 24 小時內上漲 4.37% 至 42597.86 美元，以太幣則上漲 2.79% 至 2898.56 美元。

截至周六 (7 日) 台灣時間約 6:00 價格：