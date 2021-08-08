台股失守月線 Q2財報公布高峰期留意漲多拉回風險

台股電子股翻弱收在 17526.28 點，跌破月線，法人認為，在第二季季報全數公布完畢前，大盤持續震盪機率高，部分展望樂觀個股也可能有漲多拉回風險。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，近期市場消息較多，影響投資信心，隨著大盤指數攻上「萬七」預期大盤短線整理機率高，目前整體盤勢呈現電子拉回整理有低接買盤，傳產航運也有買盤遞補支撐，類股良性輪動。

從籌碼面的部份看來，郭修伸分析，近一周大盤成交量快速下降，觀察下滑的原因主要以當沖的數量降低，對於盤勢來說仍屬有利，散戶籌碼淡出市場後，盤勢有機會偏向法人格局操作，籌碼相對較乾淨，也有利後市三大法人來判斷投資方向。

郭修伸認為，在第二季季報完全公布前，留意部分未公布財報不佳個股，可能引起市場震盪，而已公布財報之個股，多半能超出預期且對第三季展望樂觀，惟部分個股漲多有回檔可能應留意；目前看好科技類上游、IC 設計、載板類股。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期資金持續回流科技股趨勢鮮明，根據統計，本週電子股單日成交比重最高來到 64.6%，為 4 月 12 日以來的高點，全週平均成交比重也上升至 56.1%，相比前一週平均 50% 明顯增溫。

至於航運股本週成交比重一度下滑至 17.9%，為 5 月 19 日以來最低，本週平均成交比重也同步下降至 26.9%，預期在資金健康類股輪轉且重返科技股之下，有助於維持台股多頭行情。

葉獻文認為，近期東南亞疫情再度惡化，影響製造業生產能力，特別是紡織、封測與被動元件產業產出受到限制，且適逢台股財報季，台股觀望氣氛濃厚，預期需待 8 月中旬報年報公布之後，資金可望重返市場。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，現階段對後市中性看待，對於近期的地緣政治，以及中國啟動新一波的產業調整，目前對台股影響有限，但仍須留意外資在亞股的動向並觀察未來影響層面是否進一步擴散到亞股和台股。