【南方東英】上週恆生科技指數跌幅收窄 監管從嚴後多家中國企業終止赴美IPO進程

【市場動態】

上週五美股漲跌不一監管從嚴後多家中國企業終止赴美 IPO 進程

‧ 上週五標普 500 指數上漲 0.17%，刷新歷史新高。納斯達克綜合指數下跌 0.4%。

‧ 摩根大通全球市場策略師 Mike Bell 稱，美國 7 月非農就業報告提升了美聯儲盡早縮減資產購買的可能性，預計年內餘下時間美債收益率將走高。

‧ 在《網絡安全審查辦法 (修訂草案征求意見稿)》出台、相關部門強化對電子煙、教育培訓、互聯網反壟斷等領域從嚴監管後，多家擬赴美上市中國企業先後終止 IPO 進程。其中小紅書、哈囉出行撤回赴美 IPO 計劃，喜馬拉雅、貨拉拉取消赴美 IPO。

【公司動態】媒體報道稱美團被罰款 10 億美元阿里巴巴公佈 “女員工被侵犯” 處理結果

‧ 據華爾街日報引述消息人士報道，內地外賣速遞巨頭美團 (3690.HK) 將被監管機構以涉及實施「二選一」等壟斷行為，罰款 10 億美元(約 78 億港元)，是繼阿里巴巴今年 4 月被重罰 27.3 億美元後，又一遭內地監管機構以反壟斷為由處以巨額罰款的內地大型科企。

‧ 阿里巴巴 (9988.HK) 公佈 “女員工被侵犯” 的階段性內部調查結果和處理決定，業務總裁和 HRG 引咎辭職，涉嫌男員工被辭退永不錄用。

‧ 今年以來小米系資本已投資超過 20 家芯片公司。

‧ 騰訊 (0700.HK) 表示，外界有關 “微視將減員、裁撤員工” 報道均為不實消息。

‧ 英國金融時報報道，字節跳動潛在成份股在解決中國監管當局的疑慮後，已經恢復在 2022 年初前於香港公開上市的計劃。字節跳動發言人回應稱金融時報報道不準確，但不願提供更多細節。

‧ 消息人士稱，滴滴出行正在與國有信息安全公司衛士通就處理其數據管理和監督其活動進行磋商，做為其努力消除中國監管當局疑慮努力的一部分。

【指數動態】

[恆生科技指數] 上週五指數下跌 0.27% 超半數成份股上漲

上週五恆生指數下跌 0.1%，恒生科技指數下跌 0.27%，超半數成份股上漲。上週恆生科技指數跌幅縮窄，週度下跌 1.24%。南方東英恆生科技指數 ETF(3033.HK) 上週五成交額 1.18 億港元。

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南方東英恒生科技指數 ETF:

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‧ 恒生科技指數 (「相關指數」) 屬新指數。與其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比，子基金或須承受較高風險。

‧ 子基金的投資主要集中在科技主題公司。許多與科技主題高度相關的公司擁有相對較短的經營歷史。而與其他經濟行業相比，科技公司的特點是價格表現波動較大。科技行業的公司亦面臨激烈的競爭，政府也可能會進行大量干預，這可能會對利潤率產生不利影響。快速變化可能會使該等公司所提供的產品和服務過時。該等公司亦面臨知識產權或授權丟失或損害的風險，以及其他網絡安全風險，會導致不利的法律、財務、運營及聲譽影響。

‧ 聯交所單位的交易價格受市場因素 (例如單位的供求) 影響。因此，這些單位的交易價格可能大幅高於／低於子基金的資產淨值。

請注意，以上列出的投資風險並非詳盡無遺，投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀相關基金章程及產品資料概要。

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風險提示

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