全台首創ATM跨境匯款 方便71萬移工資金更快速匯回母國

全台逾 71 萬外籍移工有福了，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行宣布，首推國內「ATM 跨境匯款代收服務」，提供 7 國語言服務，就可以完成將資金快速匯回母國。

據勞動部 5 月底統計資料顯示，全臺約有 71.1 萬名外籍移工在臺工作，每年外籍移工匯回家鄉的薪資總額達 30 億美元。移工們時常受限於工作時間和語言隔閡，以致無法於營業時間順利至銀行辦理交易，往往以地下匯兌的方式進行交易，除了有被收取較高的匯款手續費及較差的匯率條件風險外，更有不確定如期全額到帳的風險存在。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，隨著新電子支付機構管理條例已於今 (2021) 年 7 月 1 日正式上路，並開放非電子支付機構申請經營外籍移工小額跨境匯款，台新銀行結合新創業者開發並首推國內「ATM 跨境匯款代收服務」，透過台新 ATM 支援 7 國語系，包含移工最常使用的英文 / 印尼文 / 泰文 / 越南文… 等操作介面優勢，提供移工無痛點且不受時間限制的跨境匯款代收服務。

至於如何操作，台新銀行表示，即日起，全臺移工皆可憑藉已合法取得業務許可的新創業者 APP 所產製的 QR code，至台新銀行 ATM 透過 QR code 掃碼，就能輕鬆簡單的透過合法安全的管道，將每月薪資快速匯給母國親友，安心完成跨境匯款交易。

包國儀進一步說明，台新銀行結合新創業者首創跨境匯款代收服務，除了協助政府打造最友善的金融環境外，也因應目前全民最重視的防疫議題，特別加速本次跨國匯款代收服務的各項系統開發作業，目的就是希望藉由 24 小時的自動化服務，解決外籍移工朋友們的痛點，滿足其跨境匯款需求。