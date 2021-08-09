錩新Q2獲利創27季以來新高 上半年EPS 1.87元

錩新 (2415-TW) 今年以來受惠車用客戶拉貨，營運走出谷底，獲利也向上，今 (9) 日公布財報，第二季稅後純益 8945 萬元，創 27 季以來新高，每股純益 1.12 元，上半年稅後純益 1.5 億元，也較去年同期轉盈，每股純益 1.87 元。

錩新第三季訂單也已接滿，但是佔營收 7 成的越南胡志明廠，因當地疫情緊張，自 7 月 19 日起停工，7 月營收雖仍然維持 2.22 億元高檔，年增 53.81%，但有部分是來自既有生產庫存出貨，8 月起庫存已減少，8 月營收恐遭遇衝擊，錩新主管說，目前只能期待越南疫情能儘速獲得控制，並復工生產。

錩新第二季營收 7.43 億元，創新高，季增 18.43%，年增 1.27 倍，毛利率 34.31%，季增 1.77 個百分點，年增 15.43 個百分點，第二季稅後純益 8945 萬元，創 27 季以來新，季增 47.84%，較去年同期轉盈，每股純益 1.12 元。

錩新上半年營收 13.71 億元，毛利率 33.5%，年增 10.67 個百分點，稅後純益 1.5 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.87 元。

錩新是音響揚聲器精密導磁零組件供應用商，生產集中越南，營收有 80% 屬於汽車音響揚聲器精密導磁零組件，在生產經濟規模效益下，獲利明顯提升。

錩新的揚聲器導磁零組件主要客戶為 JBL、哈門卡登等汽車高級揚聲器，多數為高級車的標準配備。