花旗澳洲消金業務 將以8.8億美元賣給澳洲國民銀行

據《路透社》9 日 (週一) 報導，澳洲國民銀行 (National Australia Bank，NAB) 於 9 日宣布，將砸下 12 億澳元 (約 8.8 億美元) 來買下花旗集團 (C-US) 在澳洲國內的消費金融事業。澳洲第二大的信用卡服務公司也將因而誕生。

澳洲國民銀行是當地的四大銀行業者之一，與其他三家銀行掌握澳洲約 8 成的金融業務。該銀行也將藉由此次併購，來進一步的擴大市占。

澳洲國民銀行的執行長 Ross McEwan 針對這宗併購案表示，在取得更多的支付及交易數據之後，將有助於推動消費金融產品和服務的創新。

花旗在 2021 年 4 月表示，該公司為了改善獲利，在美國之外的 13 個市場、將退出消費金融業務。

截至 6 月底時，花旗在澳洲的消金部門有 122 億澳元的信貸資產和 90 億澳元的存款。

未來花期銀行的 800 名員工及高階主管都將轉至澳洲國民銀行工作，但是法人部門、相關技術及平台等，則不在這回的併購項目中。

澳洲國民銀行估計可在 3 年期間，每年能節省 1.3 億澳元的經費 (稅前)。此外，該行也打算在 2022 及 2023 年度投入 1.65 億澳元，要建構一個無抵押貸款平台來取代原有系統，並與花旗的無抵押貸款來作整合。