〈美股早盤〉疫情打壓能源需求前景 美股漲跌互現、特斯拉漲逾2%

疫情重燃打壓能源需求前景，拖累油價與能源股下挫，美股週一 (9 日) 開盤漲跌互現，隨後全面走低。截稿前，道瓊工業指數跌逾百點或 0.3％，那斯達克綜合指數跌 0.2%，標普 500 指數跌 0.2％，費半跌 0.4%。在獲投行調升股票評級和目標價後，特斯拉漲逾 2%。

華爾街投行高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JPMorgan) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley) 週一以 Delta 變種病毒侵襲、監管變動與市場信心下滑為由，下調中國經濟增長預期。

疫情升溫加上近期公布原油進口數據下滑，引發市場對於中國能源需求受衝擊的擔憂情緒，布蘭特原油和西德州中質原油期貨周一雙雙大跌 4%，導致埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US) 和哈里伯頓 (HAL-US) 在內能源股承壓。

黃金和白銀也加入打壓大宗商品價格的行列，黃金期貨週日 (8 日) 一度跌破 1,700 美元關卡，週一小幅回升，但仍跌逾 1%，截稿前暫報每盎司 1744.70 美元，白銀期貨也跌逾 2％。

債市方面，10 年期美債殖利率結束連日漲勢，截稿前小幅下跌至 1.280％，美元持穩於 92.755。

上週五 (6 日) 公布強勁非農後，標普和道瓊均收於歷史高點，投資人正在等待新的催化劑，帶領股市繼續上攻。

基建案消息面，美國參議院於當地時間週日晚間以 69 票同意、28 票反對，表決通過 1 兆美元的兩黨基建法案，並以 68 票同意、29 票反對，同意限制法案辯論時間，幫助清除推進法案的程序障礙，並為參院週二 (10 日) 的最終表決鋪路。

美國勞動​​統計局將於稍後公布 6 月 JOLTS 職位空缺報告，衡量美國缺工問題，另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提 (Raphael Bostic) 和里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 將發表談話，兩人均為今年的 FOMC 票委，握有貨幣政策表決權。

截至台北時間週一 (9 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 119.42 點或 - 0.34%，暫報 35089.09 點

那斯達克綜合指數下跌 22.16 點或 - 0.15%，暫報 14813.60 點

標普 500 指數下跌 10.78 或 - 0.24%，暫報 4425.74 點

費半下跌 14.44 點或 - 0.42%，暫報 3397.61 點

台積電 ADR 下跌 0.50% 至每股 117.62 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.280%

紐約輕原油下跌 2.65％ 至每桶 66.47 美元

布蘭特原油下跌 2.64% 至每桶 68.83 美元

黃金下跌 1.04% 至每盎司 1744.70 美元

美元指數下跌 0.05% 至 92.755

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.27％，至 714.98 美元。

Jefferies 樂觀看待特斯拉透過有效資本配置，來提高獲利能力，因此將特斯拉股票評級自「中性」調升至「買入」，未來 12 個月目標價自 700 美元上調至 850 美元。

泰森食品 (TSN—US) 早盤上漲 5.85％，至 75.30 美元。

美國最大肉品加工廠泰森食品 (Tyson Foods) 公布 2021 會計年度 Q3 財報，受惠於解封後餐廳和飯店對肉品產品的強勁需求，該公司公布營收獲利均優預期，並上調全年營收前景。

Veoneer(VNE-US) 早盤下跌 2.61％，至 37.71 美元。

在高通表示有意收購 Veoneer，並提出高於麥格納的報價後，Veoneer 週日表示同意就收購要求與高通進行談判。高通出價為 46 億美元，麥格納此前報價為 38 億美元。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 將公布美國 6 月 JOLTS 職位空缺數，預期 927 萬個，前值 920.9 萬個

華爾街分析：

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席經濟學家 Neil Shearing 稱，相較於其他國家，中國的確診數仍算低，但 Delta 變種病毒使人們對中國的清零政策提出質疑，如今多數政府開始承認，長期下來我們恐被迫與病毒共存。

Shearing 認為，若中國始終不改變作法，即繼續實施局部封鎖和活動限制，這將反過來阻礙消費和商業行為復甦，且對海外旅遊的限制恐持續一段時間。

針對企業獲利表現，Principal Global Investors 首席策略師認為本次財報季令人印象深刻，華爾街預期高歸高，許多企業仍成功達到甚至超越目標，這凸顯出既使市場存在對經濟增長放緩的擔憂，企業基本面一直都很強勁。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 首席美股策略師 Jonathan Golub 認為，分析師明顯低估過去 5 季的 EPS 表現，隨著企業回補庫存且繼續維持定價能力，該公司預計獲利仍有上行空間，另外，隨著失業率進一步下滑和薪資上升，消費者支出應有所改善。