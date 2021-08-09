〈進出口統計〉下半年續強 財政部看好8月出口仍有2成以上年增幅

7 月出口值 379.5 億美元，較去年同期增加 34.7%，年增幅 34.7%，創歷年單月新高，財政部預估，下半年表現可望續強，8 月出口仍有 2 成以上增幅，全年進出口更有機會創下近 11 年最強增速。

儘管有本土疫情干擾，但仍無損我出口表現，財政部今 (9) 日公布 7 月出口統計，單月出口值 379.5 億美元，累計前 7 月出口值達 2448.7 億美元，較去年增加 31.5%。

主要出口貨類中，撐起半壁江山的包含電子零組件與資通訊視聽設備，單月出口值雙雙刷新單月歷史紀錄，電子零組件單月出口值 146.7 億美元、年增幅 33.6%，資通訊與視聽產品出口值 52 億美元、年增幅 19.7%；另外，金屬與其製品出口值 32.3 億美元、年增幅 58.8%。

另外，包括塑橡膠與其製品單月出口值 24.8 億美元，年增 43.4%；化學品出口值 18.9 億美元、年增 47.3%；礦產聘單月出口值也有 11.1 億美元、年增幅高達 1.1 倍。

財政部統計處處長蔡美娜表示，在新興科技應用與遠距商機帶動下，加上產品漲價及外貿旺季拉貨力道支撐，主要出口貨類中，基本金屬及其製品隨國際用鋼需求強勁、鋼價續揚，運輸工具受車輛零件、電動自行車外銷熱絡帶動，出口分別年增 58.8%、55.2%，規模均攀單月新高。

展望後市，蔡美娜分析，去年 8 月是在各國陸續解封、華為禁令等因素影響下，單月出口值首度攀升至 300 億美元，在基期墊高的情況下，預估今年 8 月出口增幅可能縮減至 20-25% 不等，但研判單月出口值仍有 374 到 388 億美元水準。