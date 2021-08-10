盤前財經大事搶先讀2021年08月10日

今日操盤前瞻

台灣第二季 GDP

法說會：京城銀、原相、南茂

除權息：開發金、大立光、新光鋼

莫德納狂飆！FDA 前局長：這是美國最後一波新冠疫情

週一 (9 日) Delta 變種病毒肆虐、中國疫情復燃，美國新增確診、住院率大增之際，美國食品藥品監督管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 卻表示，這可能是美國最後一波新冠疫情。閱讀全文...

投機淨部位 3 個月以來首次轉正 美銀：美元下半年將持續走強

美銀 (BofA) 周一 (9 日) 表示，美元下半年反彈的力道將優於該銀行預期，歷史上來看，目前市場和經濟狀況非常特殊，並暗示美元兌其他貨幣將普遍走強。閱讀全文...

非農刺激黃金急殺 五大圖表說明為何金價前景不樂觀

在公布強勁非農報告後，黃金價格下探今年 3 月以來低點，《彭博》整理 5 項圖表，說明為何黃金前景不容樂觀。閱讀全文...

7 月出口 379.5 億美元創歷年單月新高 連 13 紅達陣

財政部昨 (9) 日公布 7 月進出口貿易統計，在電子科技類股與原物料價格勁揚下，帶動 7 月出口值 379.5 億美元，較去年同期增加 34.7%，創歷年單月新高，輕鬆達陣連 13 紅目標。閱讀全文...

玉晶光 Q3 入旺季 7 月營收 16.48 億元創今年新高 月增 45%

蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 6 月提前告別淡季，新產品開始出貨後，7 月營收進一步走高，公司昨 (9) 日公布 7 月營收躍升到 16.48 億元，創近 8 個月新高，月增 45.16%，年增 5.37%；前 7 月營收 67.51 億元，年減 7.93%。閱讀全文...

疫情衝擊東南亞紡織供應 宏遠迎轉單成衣事業將轉盈

東南亞多國疫情嚴峻，紡織供應鏈受到嚴重衝擊，不少品牌尋找非東南亞產能應急，遠東集團紡織廠宏遠 (1460-TW) 也迎來轉單，加上既有訂單強勁，下半年成衣事業可望擺脫虧損轉盈，全部廠區都將開始賺錢。閱讀全文...

代工廠 7 月營收 廣達攀今年新高、仁寶站上千億元

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 昨 (9) 日公布 7 月營收，廣達因上月季底效應影響，筆電出貨月減近 1 成，但高單價產品增加，營收達 947.57 億元，為今年單月新高，仁寶則是筆電出貨成長、產品單價也提高，單月營收站上千億元大關，達 1079.88 億元，為今年單月次高。閱讀全文...

長榮 7 月營收衝破 450 億元續創高 前 7 月已超越去年全年

長榮 (2603-TW) 昨 (9) 日率先貨櫃三雄公布 7 月合併營收，單月營收衝上 458.79 億元，月增 21.62%、年增 168.52%，反映傳統海運旺季的熱絡市況，累計前 7 月長榮合併營收已達 2357.99 億元，年增 125.74%，超越去年全年。長榮說明，營收增長動能，主要來自於運價上漲。閱讀全文...