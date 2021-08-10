疫情驅動非現金交易 逾6成消費者平均使用3個品牌行動支付

疫情掀起行動支付消費浪潮，根據萬事達卡的《行動支付使用習慣調查報告》，有 64% 消費者增加使用的行動支付品牌數，每位消費者平均使用 3 個以上的行動支付品牌，疫情爆發後約 46% 行動支付使用者表示平均消費金額超過 250 元。

報告指出，因疫情爆發緣故，讓消費者使用行動支付的場域也跟著擴大，包含超市、量販採買都是民眾經常使用行動支付的場域，這也讓行動支付的平均消費金額跟著增加，疫情前僅 35% 的人平均消費金額超過 250 元，但疫情爆發後有高達 46% 行動支付使用者平均消費金額超過 250 元。

調查也發現，高達 73% 消費者傾向在不同消費場域使用不同行動支付品牌，且由於各品牌、通路提供的回饋皆不相同，促使消費者在手機裝上更多行動支付品牌以達到回饋最大化，也造就目前台灣消費者平均使用超過 3 個行動支付品牌的現象。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，疫情讓民眾願意在更多場域使用行動支付，進而推升了消費金額，調查發現年齡層落在 51 到 60 歲的壯年族群中有 16% 的人平均單筆消費金額超過 1000 元，比例高居各年齡層之冠，比起 21 至 30 歲更多達 4 倍之多。

陳懿文說，這群壯年族群雖在行動支付的使用頻率並非最高的一群，但因消費品項主要為生鮮雜貨、家電、3C 產品和繳稅等高支出項目，而形成消費金額較高的趨勢。

另外，在信用卡綁定行動支付的行為層面，調查發現，「優惠」是消費者綁卡的主要考量，但各年齡層仍有不同考量，例如 61 至 65 歲族群較為在意「核卡 / 綁卡速度」，說明大齡使用者相對重視行動支付的方便和易用性；而 20 至 30 歲族群有高達 67% 優先考量「累積回饋點數」、42% 重視「優惠折抵」。