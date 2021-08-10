〈台股盤後〉電傳翻弱價量齊跌 終場挫161點收17323點驚守季線

受電子、傳產齊弱拖累，台股今 (10) 日開高震盪翻黑，權值電子股與航運同步走弱，拖累指數盤中下探 17305 點，終場下跌 161.51 點，收在 17323.64 點驚險守住季線，成交量僅 3500 億元。

全球疫情未見好轉，美股跌多漲少，台股也難逃震盪拉回壓力，權王台積電 (2330-TW) 盤後公布 7 月營收，較前月衰退 16%，股價也提前反應利空終場下跌 4 元收在 591 元；鴻海 (2317-TW) 終場也下挫逾 3%，股價收在 108.5 元，失守 5 日均線。

航運股今天也遭逢賣壓襲擊，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 雖有財報加持，但市場仍不埋單，萬海終場下跌逾 2%、長榮也有 1% 以上跌幅，股價分別收在 225 元、139.5 元，陽明 (2609-TW) 終場也有近 2% 跌幅，收在 130 元整數關卡。

鋼鐵族群同樣遭賣壓調節，千興 (2025-TW) 股價重挫逾 9% 作收，世紀鋼 (9958-TW)、中鴻 (2014-TW)、彰源 (2030-TW)、允強 (2034-TW) 等終場也下挫逾 3% 作收，股價偏弱勢整理。

網通族群則相對抗跌，合勤控 (3704-TW) 終場上漲 2.3%，眾達 - KY(4977-TW)、啟碁 (6285-TW)、鋐寶科 (6674-TW) 也有 1% 以上漲幅。

整體而言，台股進入第二季財報公布高峰期，但受 Delta 變種病毒干擾，為經濟復甦再度埋下不確定性，在美股下挫、外資匯出壓力下，台股恐將持續震盪整理，短線以守住季線關卡為目標，勿貿然追高。