【摩根市場洞察】聯準會退場美元走強？美元後市仍面臨二戰以來最大挑戰

【事件】

隨著全球央行年會即將於 8 月底召開，市場對美元走勢的關注也愈來愈高。按照過去經驗，當美國開始收緊資金，全球投資人的情緒與資金流向都會出現翻天覆地的改變；聯準會這次醞釀收緊資金的動作，會讓歷史重演嗎？

【解析】

無論有什麼猜測，但在資金退場這個議題上，目前市場上最大的共識，就是聯準會的退場節奏，將會按照美國經濟與通膨的實際狀況決定。在這樣的假設下，我們認為從下半年開始，通膨的議題將逐漸趨於平淡，因為造成今年通膨最主要的關鍵：基期效應，將在進入第三季以後逐漸遞減。

其次，隨著廠商補貨的陸續到位，市場對「輸入性通膨」與「萬物齊漲」的擔憂也會逐漸減輕。最後，在疫情環境中，企業還是會傾向運用高科技以提升生產力。

綜合上述原因，我們認為今年底前美國的通膨會下降到 3.4%，到了 2022 年會進一步下滑到 2.1%。（見圖）

市場對美國聯邦基金利率的預期

資料來源：彭博財經社，FactSet，美國聯準會，摩根資產管理。市場預期是反映截至 2021 年 6 月 30 日聯邦基金期貨市場的聯邦基金利率。所示聯準會預測為聯邦公開市場委員會官員的中位數估計。《環球市場縱覽－亞洲版》。最新資料：截至 2021 年 6 月 30 日。

由此可見，即使聯準會已準備退場進程，然而，隨著美國通膨的壓力將會逐漸減少，因此美元也不會有急升的可能。

另外，為了對抗疫情並刺激經濟成長，美國在過去一年多通過了許多金額龐大的法案，光是 2020 年，美國的經常帳赤字就已來到過去 12 年的新高，市場預估到 2021 年，美國的經常帳赤字占整體 GDP 比重將達 13.4%，創下二戰以來的最高紀錄。再者，美國仍得面臨龐大的貿易逆差，所以雙赤字（財政赤字與貿易赤字）仍會在聯準會退場後繼續困擾美元，並壓縮美元在聯準會退場後的升值幅度。

我們認為，當聯準會啟動退場時程後，美元雖不至於強勢上漲，但卻有可能止穩，而止穩的美元也有利於市場對企業獲利進行更好的預期。伴隨美國經濟的緩步復甦，我們主張以美國為主的科技股與景氣循環股皆可做為下半年布局的重心，特別是經過今年上半年的整理，全球經理人已有再度加碼科技股的傾向，去年漲幅較大的高成長股票，近期股價甚至已跌回到去年第三、四季時的價位，顯示科技股中長期的投資價值浮現。

另外，美元止穩也有助於美元利差的鞏固，特別是在經濟復甦的過程中，信用債券的投資價值也會得到強化，因此以美國為主的全球高收益債券，亦可做為資產配置的一環。

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受基期影響，今年美股第二季的企業財報，在獲利增長的幅度上雖然是以工業、消費與原物料等週期板塊最為強勁，不過，若與 2019 年第二季，也就是疫情前的水準相較，美國科技股 EPS 增長幅度達 34%，領先大盤的 14%，顯見科技股獲利領先的趨勢鮮明。隨著後疫情時代的來臨，雲端、5G 與高速運算等，持續拉動半導體與科技需求，搭配下半年消費旺季提振，預期仍將有利科技等成長題材表現。

相較於疫情前，美國科技股獲利領先趨勢鮮明

資料來源：I/B/E/S ,JPMorgan 證券, 資料日期：2021 年 7 月 19 日。

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高收益債券為存續期間較短的債券，在利率走升期間尤具利率風險抵抗力。受惠於美國經濟復甦，今年以來，共有 194 家高收益債企業獲升評，金額達 2,790 億美元，另僅有 92 家高收益債企業遭降評，金額為 1,030 億美元，帶動高收債升評 / 降評比例從低點大幅彈升，大大有助於高收益債的投資誘因。

本基金 (美元 - A 股 (累計) 級別) 成立至今基金淨值走勢與累積跌幅

資料來源：Lipper, Bloomberg, 原幣計算, 資料日期 2021 年 7 月 31 日。

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