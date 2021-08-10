陸股鹽湖股份恢復上市 首日瘋漲306%

陸股鹽湖股份 (000792-CN) 今 (10 日) 恢復上市，盤中大漲 388%，較開盤價漲幅達 10%，觸及臨時停牌。至收盤仍大漲 306%，市值達 1950 億元人民幣，成交額近 299.2 億元，收 35.9 元，但鹽湖提鋰等板塊領跌。

搭上鋰鹽強漲列車

鹽湖股份曾經巨額虧損，後來經過破產重整，鹽湖股份剝離虧損資產，直到 2020 年才實現獲利。休市一年多來，從原來的退市邊緣徘徊，到如今的資本市場狂歡，鹽湖股份的暴漲反映了鋰鹽題材受到追捧。

過去一年，鋰鹽兩大龍頭贛鋒鋰業和天齊鋰業，股價上漲超過 4 倍，雅化集團一年股價也上漲 3 倍之多。

當下，鋰已經成為全球都在爭奪的戰略性資源。統計數據顯示，2020 年全球鋰儲量約為 2100 萬噸金屬量，其中中國為 795 萬噸碳酸鋰折合量 (占 7%)。而中國鋰資源儲量主要集中在鹽湖，資源量占比超 70%。

鋰業務坐擁優勢

在鹽湖鋰資源領域，鹽湖股份坐擁中國最大的可溶性鉀鎂鹽礦床察爾汗鹽湖，擁有氯化鉀儲量約 5.4 億噸和氯化鋰儲量約 800 萬噸。 2020 年鹽湖股份共生產碳酸鋰 13602 噸，同比增加 2300 噸。公司間接控股子公司青海藍科鋰業股份有限公司（藍科鋰業）擁有每年 1 萬噸碳酸鋰產能。

鹽湖股份表示，在鋰業務領域，目前公司已經形成一整套集吸附提鋰、膜分離濃縮技術耦合為一體的工業化示範裝置。藍科鋰業 2 萬噸 / 年電池級碳酸鋰項目部分裝置已投料試車，今年將全部投入運行，鋰板塊逐步發力。同時，公司與比亞迪合作的 3 萬噸電池級碳酸鋰項目目前建設準備及建設手續工作已基本完成。

藍科鋰業指出，吸附劑也是藍科鋰業自主生產，吸附劑損耗能夠控制在 10% 以內，自主生產的吸附劑可完全滿足 1 萬噸工業級和 2 萬噸電池級裝置需求。

主要營收、利潤來源依靠鉀肥業

不過，在今天大漲後，鹽湖股份總市值已大幅超越了恢復上市前各家機構和市場人士所給出的預估值。

數據顯示，全球鋰行業巨頭總市值排名靠前的依次為贛鋒鋰業、美國雅保公司、天齊鋰業和智利 SQM 公司。如今，鹽湖股份近 2000 億元人民幣的市值，已經超越了美國雅保公司。

目前，鹽湖股份主要營收、利潤來源依靠公司鉀肥業。其碳酸鋰業務的載體藍科鋰業 3 萬噸碳酸鋰產能，預計將於今年 3 季度達到滿產。藍科鋰業產生的收益也並非由鹽湖股份獨享，也使這支股票在大漲之後，投機風險也快速上升。