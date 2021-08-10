五分鐘讀懂「邊玩邊賺」卡牌鏈遊 SkyWeaver：區塊鏈上的爐石傳說

SkyWeaver 是一款集換式卡牌遊戲，玩家可以通過戰鬥獲得可交易的 NFT 卡牌，目前正在進行最後一輪內測。

原文標題：《超精品卡牌鏈遊 SkyWeaver，全網最強，一文讀懂》

撰文：metawhite

來源：Forerun

SkyWeaver 是一款免費的集換式卡牌遊戲，您可以在其中擁有、交易和贈送您的卡牌 (NFT)。深度戰略遊戲與玩家擁有的市場相結合，讓您在成爲傳奇 SkyWeaver 的旅程中贏得可交易卡 (NFT)！

區塊鏈上爐石傳說。

項目進度

尚未發幣，目前是最後一輪內測，可以在測試網體驗遊戲。

遊戲開發商

horizon 工作室 19 年開始開發，由 Reddit 聯合創始人 Alexis 的基金領投並監製。

申請測試網

SkyWeaver Private Beta Access - Discord (gleam.io)

4 月 22 日，開始最終內測階段。完成三個簡單的步驟就可以獲得邀請碼，前 1000 名選手將分別贏得一張罕見的 SkyWeaver 金卡。該階段可以進行體驗征服模式。下一階段是軟啓動。

網站

官網

推特

Discord

代幣

暫無

主鏈

SkyWeaver 將在以太坊側鏈 Polygon (Matic) 上運行

NFT

SkyWeaver 的卡牌是可以交易的 NFT。玩家真實擁有它，並且可以在商店中交易。

卡牌經濟

SkyWeaver 有三個等級的卡：基礎卡、銀卡和金卡。

基礎卡：這些卡是不可交易的，它們與你的 SkyWeaver 賬戶綁定，並通過等級提升獲得。

銀卡：可以交易，它們可以通過排名獎勵和征服模式獲得。

金卡：可交易，但只能通過征服模式獲得。

基本卡

您將能夠通過完成比賽、積累 XP 和升級來解鎖基本卡。發佈時，我們將有 500 張卡片可供解鎖，您可以使用這些基本卡片來構建適合您遊戲風格的套牌。所有基本卡都可以完全免費解鎖，這意味着任何人都可以享受玩 SkyWeaver、構建套牌和參加比賽的樂趣。基本卡不可交易。

銀卡

銀卡是基本卡的可交易版本。如果您擁有銀卡，您就可以出售、交易、贈送、收集和使用它們——選擇權在您手中！銀卡和基本卡之間有四個區別：

銀卡有閃亮的銀色邊框，而不是紫色的基本卡邊框。

銀卡是可交易的，這意味着它們是您的財產，您可以在市場上或朋友之間進行交易。基本卡不可交易。

銀卡可以通過每週在排行榜上排名第一、在市場上從其他玩家那裏購買或贏得征服比賽來獲得。基本卡可以通過玩比賽和賺取 XP 來免費解鎖。

您可以用 1 張銀卡換取 1 張征服門票。您不能用基本卡換取征服門票。

市場上還沒有玩家賣卡的時候，誰一開始就提供銀卡？

當最終測試階段開始時，我們 (Horizon) 向市場提供初始流動性。第一批小批量銀卡將啓動市場並允許玩家購買銀卡。爲了增加背景，我們將來會將這些銀卡的 100% 分發給社區。

金卡

金卡是通過在征服中贏得所有三場比賽而創建和獲得的卡的獎盃版本。在這篇文章中更多關於征服。金卡是可交易的，具有銀卡的所有功能，但有金框和有限的供應。由於這些金卡是獎盃卡，它們比較稀有，並且不會像銀卡那樣在市場上流行。銀卡和金卡之間有三個主要區別：

金卡有閃亮的金色邊框。

金卡只能通過在征服中贏得所有三場比賽、在市場上購買或在朋友之間交易來獲得。

「每週金幣」：每週將有八 (8) 種不同的金卡選擇可以通過征服贏得。換句話說，在 500 張不同的 SkyWeaver 卡中，有 8 張可以在一週內通過征服獲得。一週結束後，這八張金卡選項將無法再次獲勝，屆時您將只能從市場上的其他玩家那裏獲得它們。

每週金牌如何運作

讓我們想象一下，在第一週，可用的 8 種金牌選擇是 Fun Guy、Pandora、Libra、Gemini、Unstoppable Chop、Burninate、Anchor Drop 和 Dual Boot。在一週內，通過征服贏得了 50 個有趣的傢伙。這意味着永遠只會有 50 位 Gold Fun Guys*。因此，在給定的一週內進行的征服次數越多，這些每週金幣的供應量就越高。這也意味着所有卡牌都需要時間才能作爲金幣存在，因爲我們有 500 張卡牌並且在遊戲中計數。請記住，玩家只能從其他玩家那裏購買銀牌和金牌。Horizon 不賣卡。

相同的遊戲玩法，不同的獲取方式

與基礎卡相比，銀卡和金卡沒有任何遊戲優勢。卡牌等級之間的主要區別在於它們的外觀、可交易性、供應以及它們的創建和獲取方式！

獲得銀卡：3 種方法

方法一：贏每週排位獎勵

在構建和 / 或發現的競爭排行榜上排名最高的玩家將獲得銀牌。您的排名越高，您贏得的銀牌就越多。銀卡將存入您的序列錢包。

這意味着您與其他玩家相比技術越熟練，您獲得銀牌的可能性就越大！這些排名獎勵每週都會發放，所以總有玩的理由！

方法 2：來自市場上的其他參與者

購買白銀的唯一方法是從其他在市場上出售的玩家那裏購買。這纔是真正的玩家所有的經濟體！

注意：爲了在軟啓動時啓動經濟，Horizon 將向市場提供少量的白銀初始供應，隨後將免費分發給社區。Horizon 不會通過市場的這種初始引導來賺取收入。

方法三：征服模式贏得遊戲

您還可以通過在 Conquest （一種錦標賽式的競技遊戲模式）中贏得比賽來贏得銀牌。在這篇博文中瞭解有關征服的所有信息。

在征服期間，您將獲得以下獎勵：

0 勝：沒有可交易的獎勵，只有 XP

1 勝： 1 張可交易的銀卡 + XP

2 勝： 2 張可交易的銀卡 + XP

3 勝： 1 張可交易的金卡 + 1 張可交易的銀卡 + XP

獲得金卡：2 種方法

方法一：在征服模式下贏得所有遊戲

通過在征服中贏得所有三場比賽，您將收到一張金卡作爲您的獎盃。這些獎盃金牌將把最熟練的球員與其他球員區分開來。

0 勝：沒有可交易的獎勵，只有 XP

1 勝： 1 張可交易的銀卡 + XP

2 勝： 2 張可交易的銀卡 + XP

3 勝： 1 張可交易的金卡 + 1 張可交易的銀卡 + XP

方法 2：來自市場上的其他參與者

您將能夠從市場上的其他玩家那裏購買金幣。但是，Horizon 只會在遊戲中每個金幣可用時向市場添加初始供應量。這是因爲金卡可以僞造存在的唯一方法是通過玩家贏得所有三場征服比賽。出於這個原因，我們需要堅持黃金的稀缺模型，同時確保玩家能夠輕鬆地在市場上交易它們。更多相關信息，請參閱即將發佈的單獨 Marketplace 博文。

請記住：軟啓動開始時，銀卡和金卡將重置爲 0

卡牌類型

從戰鬥功能上，有 3 種功能卡牌：單位（unit）、咒語（spell）和魔法（enchants)

單位卡牌是永久性的，直到被擊敗或被另一種效果消耗。您可以通過內部卡框的多邊形識別它們。單位有單獨的攻擊和生命池，可以通過多種手段進一步加強或減少。

單位卡牌有五種屬性：

法力消耗 (mana cost)：從你手上打出這個單位所需的法力值。

附魔 (attached spell)：一些單位附有法術。這些就像任何其他法術一樣，有自己的法力消耗，如左上角所示。只要你有法力，它們就可以在你的回合中使用，即使是你召喚單位的回合。你從你自己的法力池中支付顯示的費用。

技能 (abilities)：大多數單位都有一種或多種特殊能力。這些可以是關鍵字能力，例如護甲和旗幟，它們被許多單位共享。或者這些特殊能力可以具有獨特的效果，例如 Mighty Steed 爲您的英雄提供護甲的能力（更多內容見下文）。

攻擊 (attack)：單位的攻擊力。這是它在被其他單位和 / 或對手的英雄攻擊 / 攻擊時會造成的傷害。

健康 (health)：這是單位在被擊敗並送入棄牌堆之前可以承受的傷害。對單位造成的傷害是永久性的。例如，如果一個 3 生命值的單位受到 2 點傷害，那麼它在離開遊戲或被治療之前將只剩下 1 生命值。

咒語卡牌是瞬時的影響，可以改變戰鬥在許多方面。例如，它們可以永久增強單位的攻擊或生命，立即摧毀或除塵單位，同時召喚幾個單位，爲英雄提供生命，破壞特定目標等。一旦使用，咒語卡牌將被丟棄。

法力消耗 (mana cost)：從你的手上或從它所連接的單位中使用該法術所需的法力值。

技能 (abilities)：法術使用時會立即生效。例如，上圖中的玫瑰水符咒會在您使用它的那一刻爲您的英雄提供 +6 生命值。並且，它會在你的下一個回合應用 +1 法力值。

魔法是獨一無二的，因爲它們只被發現附着在（被施法的) 單位或英雄身上，並且對它們 " 被施法 " 單位或英雄有影響 - 例如，魔法禁錮阻止其魔幻特徵攻擊，魔幻盾牌將保護其魔幻單元免受傷害。

從卡牌種族上有五種：強壯（strength）、智慧（wisdom）、心（heart）、敏捷（agility）、機敏（intellect）

技能

這些是 SkyWeaver 中大量單位之間共享的能力。熟悉它們是件好事，因爲它們經常出現，並且可以徹底改變戰鬥流程。

護甲（armor）

每當有護甲的單位或英雄受到攻擊傷害時，護甲會保護他們，並且他們受到的傷害減少 1。視覺上通過單位健康周圍的發光能量環來指示。

枯萎（wither）

每當一個單位或法術對敵方單位造成凋零傷害時，都會降低敵方單位的攻擊力和生命值。由單位攻擊周圍的暗能量在視覺上指示。

旗幟（banner）

帶有旗幟的單位會使你的英雄 +1 攻擊力。旗幟疊加的多個實例，爲您的英雄提供更大的攻擊提升！通過單位藝術周圍閃閃發光的光芒在視覺上表明。

守衛（guard）

帶有守衛的單位可以保護英雄免受攻擊。有守衛單位在場的英雄不能被攻擊。由單位的盾形框架視覺指示。

隱身（stealth）

具有潛行的單位在其控制英雄在同一回合內被攻擊之前不能被攻擊。通過單元上的失真和霧度在視覺上表明。

生命偷取（life steal）

每當一個帶有生命竊取的單位或法術對敵方英雄造成傷害時，你的英雄將獲得相同數量的治療。由圍繞單位攻擊的粉紅色能量漩渦視覺指示。

戰鬥流程

在您的回合開始時，您將：

從你的牌庫中抽一張新牌

獲得 +1 最大法力值。

將你的法力補充到最大值。

在您抽完卡並獲得該回合的法力後，您可以執行以下任一操作：

從你手上打出單位（只要你能支付它的法術消耗）

從你手上打出法術（只要你能支付它的法術消耗）

實施附加到你的英雄和 / 或單位的法術 - 一些角色附有法術。您可以在有 Mana 支付費用的任何時候使用這些。

用你的英雄和你擁有的任何「準備好」的單位攻擊 - 請注意，新上場單位需要一個回合才能「準備好」，通常不能在他們打出的回合進行攻擊。

結束你的回合 - 這將回合交給你的對手。確保你已經玩過任何你想玩的遊戲，並在結束前進行了所有你想要的攻擊。如果您沒有任何動作可做，「結束回合」按鈕將亮起並播放聲音，通知您通過時不會丟失任何東西。

征服（conquest）模式

以一種生命進入。輸了，你就出局了。贏一兩次，即可獲得可交易的銀卡！贏三場，即可獲得稀有可交易獎盃金卡！

征服是 SkyWeaver 中的下一個級別的比賽：一種單淘汰賽式的 PvP 體驗，您可以用 1 張銀卡或 1 個測試 DAI 進行交易以進入。如果您輸了，您將獲得的只是 XP，但如果您贏了，您將在 Sky 中獲得聲望以及可交易的獎勵。

注意：horizon 不會轉售玩家用於進入征服的銀卡。相反，銀卡被銷燬

每週排名獎勵

一定數量的銀牌將每週分發給每個排名構建和發現排行榜上的頂級玩家。我們稱之爲排名獎勵。排行榜上你越高，你獲得的銀卡就越多！分配基於一個綜合列表，排序球員在學徒排名和以上。然後，這些玩家將按他們在每個級別中的位置進行排序（即學者#13 高於學徒#4）。

每週排名獎勵給技術嫺熟的玩家一個機會，通過贏得銀牌和使用或出售他們征服條目免費嘗試征服。在最後測試階段，所有玩家都有機會嘗試免費征服，因爲我們給每個玩家 50 個測試 DAI。

SkyWeaver 市場

SkyWeaver 市場是一個點對點市場，玩家可以在其中直接在遊戲中交易和購買卡牌。在這裏，您可以直接從其他玩家那裏購買銀卡和金卡。而且，您將能夠出售您擁有的卡。這是一個開放的玩家驅動市場，這意味着卡牌的價格不是由地平線決定，而是由玩家決定。

每筆交易將收取 7.5% 的市場費用，該費用自動包含在價格中。

play to earn 模式

排名遊戲-因爲這是一個戰略遊戲，誰可以達到排名的頂部的球員將得到最多的獎勵。有一個賽季每週結束，這些球員將獲得可交易卡，你可以出售或使用在你的下一場戰鬥。

征服-是天空編織者提供給其玩家的下一個級別的競爭輸了，你就出局了贏一兩次，獲得一張可交易的銀牌。贏得三次 （3） 次，並解鎖一個罕見的和可交易的金卡，你可以出售或使用在你的下一場戰鬥。

總結

SkyWeaver 從內測效果來看，在鏈遊中屬於上等水平，美工精良，遊戲體驗成熟。通過戰鬥可以獲得可交易的卡牌從而獲得收益。目前看來會有較強的競爭力，但目前尚未發幣。