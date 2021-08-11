【Wen姐筆記】繼續上演韭菜收割日?季線與17000保衛戰再開打

台股多方敗部復活賽連吃 3 天敗仗，融資韭菜已經被連續收割 3 天，今天又碰上周選擇權結算，莊家繼續收韭菜? 由於盤面缺乏領軍北上主流，反而是電子傳產人氣股出現輪跌，投資人需留意季線保衛戰甚至 17000 點保衛戰再開打! 多空關鍵為 17282 點。關鍵點位為 17222、17253 與 17333 點。

空軍壓境，17400 點城池已被攻破，多方要力拚逆轉，不僅得儘速收復 17400 點城池，兩端哨站為 17388 與 17422 點，最好能夠連 17447 點也都收復，才有機會再度重返 17500 點，17500 點兩端哨站 17486 與 17520 點，已成為反攻硬仗區。

而 17300 點城池與兩端哨站 17282 與 17311 點，如今日開盤即棄守，須提防空軍加重攻擊力道，17253 與 17200 點城池，成為 17000 點前哨戰攻防重點。17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點。如再棄守 17153 點，則正式進入 17000 點保衛戰。17100 點城池，兩端哨站為為 17123 與 17077 點。而 17053 點為空方的 17000 關卡射門區，如再棄守，須提防 17000 點整數關卡與兩端哨站 16988 與 17023 點。

空方疆域，短空掌握控盤權，儘管市場自我安慰，下跌量縮，但空方趨勢中，下跌量縮後，未見反攻力道，也是人氣退潮，未見反轉動能。如以籌碼面來看，莊家嘗試的支撐區持續下移，已有退至 17150 至 17200 點狀況，而 17300 點為原本支撐區，如果棄守恐轉為上檔壓力，如此上回拉出的定海神針效力，恐將面臨考驗! 投資人需謹慎操作，避免在空方控盤與空方發動攻勢時，被當成韭菜! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)