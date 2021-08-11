家居產業Q2優預期 詩肯、集雅社看好下半年

儘管第二季內需實體零售受疫情衝擊，不過，國內最大家具通路商詩肯 (6195-TW)、連鎖家電通路商集雅社 (2937-TW) 單季獲利表現仍優於預期，展望後市，詩肯認為，隨著經濟活動逐漸恢復正軌、房市交易持續熱絡，消費動能有望一路旺至年底，集雅社對下半年表達樂觀看法。

詩肯第二季稅後純益 3465 萬元，年增 61.33%，每股純益 0.74 元，而集雅社稅後純益為 1833 萬元，年減 26%，每股純益 0.56 元，維持獲利成績。

詩肯說明，台灣零售受衝擊最嚴重的時間點落在 5 月中旬至 6 月中旬，6 月下旬後全台各門市來客數明顯回升，訂單量也開始復甦，儘管甫公布 7 月營收月減幅較 6 月 12.29% 擴大，但主要是因去年同期政府推經濟振興措施，拉高基期，實際上，消費動能預估已逐漸增強。

詩肯看好，隨著政府將推出新一波的經濟振興措施，將再帶動消費熱潮，促使民俗月淡季不淡，並有望一路旺至年底，因此，今年展店腳步不會停止，將持續開發異業結盟的機會。

集雅社表示，今年新開 4 家百貨專櫃，目前已擁有 56 家專櫃站穩市占第一，尚有 1 家商用工程街邊店正在籌備中，預計第四季開幕，未來仍朝每年至少 6 家百貨、2 家街邊店的規模擴張，並同步朝線上布局。

惟在展店的同時，人事相關成本也會逐年增加，加上第二季因疫情使營收成長趨緩，造成單季獲利較去年同期衰退。

但以目前現況來看，集雅社說明，疫情已有趨緩，百貨人潮逐漸回流，相較日前有 30% 左右成長，看好政府計畫發放的振興券也可望帶來一波買氣，對下半年正面樂觀。