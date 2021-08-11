電子股斷電 台股跌勢收斂仍站不回季線 跌96點收17227點

美國通過 1.2 兆美元基建法案，道瓊、標普指數創高，但那指、費半收黑，台股今 (11) 日賣壓罩頂，一度重摔逾 230 點，摜破季線，電子股斷電，IC 設計、記憶體族群倒地，航運、鋼鐵股午盤也陸續翻黑，但台積電尾盤再度急拉，帶動指數跌幅收斂，下跌 96.46 點，收在 17227.18 點，成交值 3883.82 億元。

台積電、聯發科 6 月業績攻頂後，7 月營收均月減逾 1 成，引發投資人憂心，台積電今天一度跌至 585 元，終場跌幅收斂收 590 元，聯發科則下跌逾 1%，回測 900 元大關，包括大立光、世界、環球晶、大聯大、廣達、友達等電子股，均遭到調節。

IC 設計股慘遭空方狙擊，儘管驅動晶片廠敦泰 7 月營收創歷史新高，但股價利多不漲，今天再重挫近半根停板，面臨季線保衛戰；MCU 廠松翰、凌通除息行情失靈，午盤跌勢擴大，陷入貼息窘境；此外，晶豪科一度落入跌停，瑞昱、義隆、新唐、系微、鈺創等，跌勢都相當重。

金控雙雄前 7 月累計獲利雙雙衝上千億元，富邦金穩居每股獲利王寶座，總資產首度突破 10 兆元，激勵股價強漲 4.2%，收 79.2 元，國泰金盤中也上漲 2%。此外，台塑四寶奮力撐盤，均在盤上表現。

美國通過逾 1 兆美元的基建案，市場看好將進一步刺激建材需求，鋼鐵類股應聲大漲，中鋼早盤一度上漲 3%，最高來到 37.95 元，但午盤後漲幅逐漸收斂，而春源、中鴻、東鋼、燁輝等多檔開高走低，終場下跌作收。

航運股仍是交投重心，陽明一度打入跌停，終場跌近 4%，收 125 元，長榮大跌逾半根停板；散裝航運股新興、四維航、裕民等賣壓也相當沉重；航空雙雄 7 月營收回暖，客貨運齊揚，但今天依舊震盪走跌。