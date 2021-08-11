〈稅收統計〉7月稅收5673億元、年增2成 營所稅、證交稅表現亮眼

財政部統計處今 (11) 日公布 7 月稅收統計，單月實徵淨額 5673 億元、年增 20.1%，前七月實徵淨額共 1 兆 8036 億元、年增 25.2%，主要稅目中包括營所稅、證交稅與營業稅增幅較多，其中娛樂稅與菸酒稅則受疫情影響，減幅較大。

根據財政部統計，7 月主要稅目中營所稅年增 1008 億元、證券交易稅年增 165 億元、營業稅年增 126 億元較多，但綜所稅減少 384 億元；累計前七月稅收，營所稅年增 1734 億元居冠，證交稅年增 922 億元、營業稅增加 500 億元、貨物稅年增 129 億元較多。

其中，營所稅 7 月稅收 2306 億元，較去年同期增加 1008 億元，累計前七月稅收 4533 億元，也比去年同期增加 1734 億元，主要是受疫情影響，營所稅可申請免辦暫繳，遞延至 7 月補繳，加上上市櫃公司獲利成長，挹注稅款增加。

證交稅部分，在當沖挹注下，大盤成交量續創新高，單月證交稅收達 341 億元，較去年同期增加 165 億元、增幅達 93.7%，寫下連續 22 個月正成長紀錄，累計前七月證交稅收共 1708 億元，已比去年同期增加 1.2 倍。

統計處副處長陳玉豐表示，7 月證交稅已追平 77 年 11 月到 79 年 8 月期間，連續 22 個月稅收成長的歷史紀錄，至於今年能否創新高，她則語帶保留說，考慮股市波動大，且距離年底還有 5 個月，還要再觀察下半年股市表現。

不過娛樂稅則衰退，受疫情三級警戒影響，部分場所被迫暫時停業，導致 7 月娛樂稅僅 800 萬元，較去年同期大減逾 9 成，今年前 7 月娛樂稅收，僅台南市較去年同期增加 400 萬元，主要是五月天演唱會門票收入挹注。

展望今年稅收表現，陳玉豐分析，今年雖有疫情影響，財政部放寬企業可免辦營所稅暫繳，這部分雖可能影響稅收，但因企業獲利表現仍佳，台股交投熱絡挹注證交稅，全年稅收要達標應不成問題。