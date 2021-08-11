和大Q2獲利年增近5倍 EPS 0.32元 上半年重回成長軌道

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (20) 日董事會通過第二季財報，單季稅後純益 8877 萬元，年增幅達 482%，大幅優於去年同期處虧損狀態，每股純益 0.32 元，上半年稅後純益 1.44 億元，年增 19.18%，每股純益 0.52 元，已重回獲利成長軌道。

和大第二季合併營收為 16.76 億元，年增 115.55%，營業毛利 3.9 億元，年增 200.59%，毛利率 23.27%，年增 6.58 個百分點，營業利益 1.56 億元，年增 1732.47%，營益率 9.31%，年增 10.54 個百分點，稅後純益 8877 萬元，年增 482%，每股純益 0.32 元。

和大上半年合併營收為 32.49 億元，年增 48.47%，營業毛利 7.52 億元，年增 49.65%，毛利率 23.14%，年增 0.18 個百分點，營業利益 2.45 億元，年增 59.79%，營益率 7.53%，稅後純益 1.44 億元，年增 19.18%，每股純益 0.52 元。

看好電動車長期成長趨勢，和大新建嘉義大埔美三廠機台正陸續到位，預計下半年啟動 4 條自動化 AI 智能產線，先供應美國電動車皮卡製造，最終新廠將達 12 條生產線，可支應電動車相關訂單。

和大強調，正積極搭上包括歐系、日系和中國等車廠的電動車零組件開發商機，作為未來產品行銷策略的另一戰場。